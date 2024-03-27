Оренбург: пункты временного размещения готовы к приему эвакуированных из зон подтопления

В Оренбурге развернуты пункты временного размещения для людей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Один из таких пунктов находится на территории ДК «Орбита». Сегодня здесь получила помощь жительница СНТ «Энергостроитель», чей дом был затоплен. Спасатели эвакуировали женщину и доставили в пункт временного размещения, где она оставалась до прибытия родственников.

Всего в Оренбурге функционируют три пункта временного размещения:

ДК «Орбита» (ул. Заводская, 34);

Школа №11 (ул. Авиационная, 8/3);

ДК «Заря» (с. Краснохолм, ул. Советская, 68).

В каждом из них есть все необходимое для комфортного проживания: медикаменты, вода, продукты питания, спальные места с постельным бельем.

В случае неблагоприятного развития событий количество пунктов временного размещения может быть увеличено до 15.

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