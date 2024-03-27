Оренбургские депутаты легализовали эвтаназию бездомных животных

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. По словам вице-спикера областного парламента Александра Куниловского, это единственный способ решения проблемы, которую поставили перед субъектами федеральные законодатели.

До 2019 года действовала система ОСВВ (отлов, вакцинация, стерилизация, возврат), но она не показала себя эффективной.

«Ни в одной цивилизованной стране государство не занимается проблемой бродячих животных. Этим занимаются ассоциативные органы, добровольные объединения – содержанием приютов, регулированием численности и так далее, в том числе на благотворительные средства. У нас же это возложено на государство, муниципалитеты, вплоть до уголовной ответственности, –»** – заявил Куниловский.

Новый закон предусматривает:

Отлов и невозврат бездомных животных в места обитания.

Содержание животных в период передержки в приспособленных помещениях (не в приютах).

Отсутствие необходимости в стерилизации и вакцинации животных, которые не будут переданы владельцам.

Гуманное умерщвление (эвтаназия) бездомных животных.

По предварительным расчетам, проблема бездомных собак в Оренбургской области будет решена в течение ближайших двух лет.

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года. Это необходимо, чтобы муниципалитеты были подготовлены к его исполнению.

Для реализации закона потребуется принять еще два закона о передаче полномочий муниципалитетам, а также ряд постановлений Правительства.

Новый закон вызвал неоднозначную реакцию.

Сторонники закона считают, что он позволит решить проблему бродячих животных и обезопасить людей.

Противники закона полагают, что он является бесчеловечным и негуманным.

Время покажет, насколько эффективным будет новый закон.