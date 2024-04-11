Уральская Сталь продолжает оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье

На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») создан оперативный противопаводковый штаб. 9 апреля очередное заседание лично провёл генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

Уральская Сталь начала оказывать беспрецедентную помощь с момента объявления эвакуации населения в Орске. Добровольцы комбината принимают активное участие в составе спасательных и волонтёрских групп. На круглосуточную борьбу со стихией с самого начала было направлены десятки единиц спецтехники. Силами волонтеров комбината в пункты временного размещения пострадавших организована доставка порядка 50 000 литров бутилированной воды.

«Мы помогаем и Орску, и Новотроицку всем, чем можем. Общие принципы должны быть такие: нестандартный подход, никаких промедлений, все четко быстро, потому что ложка дорога к обеду», – подчеркнул Денис Галялхакович.

«На комбинате разработан график доставки гуманитарной помощи. Сегодня это обеспечение водой Пунктов временного размещения Орска, 960 бутылок емкостью полтора литра, продуктами питания: консервы, печенье, каши, сахар. На завтра запланирована доставка одеял подушек, матрасов. Продолжаем закупать необходимые пострадавшим вещи. Двигается помощь из Москвы – Загорский трубный завод откликнулся и направил фуры с огромным перечнем необходимого. Держим руку на пульсе, чтобы максимально обеспечить Орск, делаем резерв для Новотроицка», – рассказал управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

В пункты временного размещения эвакуированных в Орске комбинат отправил 350 коек с постельными комплектами. Ежедневно на пункты будут отравляться по два грузовых авто с гуманитарной помощью, продовольствием и водой.

Под опеку благотворительного фонда «Технология чуда» попал Орский перинатальный центр, в котором пребывают орские и новотроицкие роженицы. Учреждению оказывается разносторонняя поддержка, в том числе снабжение бутилированной водой. С доставкой помогает штаб Агентства развития Новотроицка, который работает на Советской, 51 в фактически круглосуточном режиме, как в оказании массовой запланированной, так и адресной ситуационной помощи. В работу здесь включились более 200 волонтёров. Мероприятия по оказанию разнообразной помощи пострадавшим оказывает и профсоюз комбината.

В благотворительном Фонде «Содействие развитию Новотроицка» открыт расчётный счет для сбора средств пострадавшим, все перечисления и освоение которых находится на строгом контроле руководства Компании, и в который лично Денис Сафин направил собственных 100 млн рублей. Реквизиты Фонда:

Номер счёта: 40703810529230000002

ИНН: 5607047425

КПП: 560701001

Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК: 042202824

Кор. счёт: 30101810200000000824

Юридический адрес компании: улица Заводская, д. Д. 1, Оренбургская область, г. Новотроицк.

В зоне затопления оказалось имущество 240 семей металлургов, которым предприятие окажет помощь в восстановление жилья. Решен вопрос по оплате им, а также волонтёрам, задействованных на оказании помощи эвакуированным, потерянных рабочих часов «по среднему».

Помогает Уральская Сталь в реализации профилактических противопаводковых мероприятий и в Новотроицке. Для городской больницы, нагрузка на которую возросла, закуплено 300 комплектов постельного белья. Для стабилизации работы городской очистной станции переданы мощная дизельная насосная установка и погружной насос. Проведены работы по укреплению дамбы вдоль береговой линии Урала за городским парком, которую принято решение реконструировать по окончанию паводка.

В ближайших планах помощь орскому и новотроицкому приютам для животных.

Запись с совещания штаба можно увидеть по ссылке: https://t.me/uralsteelnews/5364