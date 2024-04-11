Губернатор Денис Паслер: в Оренбурге сегодня пройдёт пик весеннего паводка

11 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил Единую дежурно-диспетчерскую службу города Оренбурга с целью проверки готовности персонала, техники и оборудования к работе в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком. Глава региона высоко оценил уровень подготовки всех служб, задействованных в борьбе со стихией и ликвидации ее последствий.

«Областной центр сейчас переживает пиковые нагрузки на инфраструктуру, и серьезные испытания выпали на долю не только сотрудников экстренных служб, но и всех жителей региона. Несмотря на сложную ситуацию, все системы жизнеобеспечения Оренбургской области функционируют в штатном режиме. Наши специалисты продемонстрировали готовность к самому неблагоприятному развитию событий. Я искренне благодарю каждого за самоотверженный труд и преданность своему делу», — подчеркнул Денис Паслер.

Губернатор отметил, что паводковая волна по долине реки Урал достигла Оренбурга и продолжит свое движение в сторону Илека. Населенные пункты, расположенные вдоль Урала ниже по течению от областного центра, уже ощущают на себе влияние разбушевавшейся стихии.

«Начиная с 14:00 11 апреля, сброс воды с Ириклинского водохранилища был уменьшен до 720 кубических метров в секунду, что в три раза меньше максимального значения, зафиксированного 5 апреля. Это существенное сокращение окажет значительное влияние на паводковую ситуацию в бассейне реки Урал. Мы надеемся, что принятые меры позволят избежать в других районах области таких серьезных последствий, какие испытал на себе город Орск, принявший первый и самый мощный удар стихии», — отметил глава региона.

Благодаря имеющемуся запасу времени, в селе Илек удалось завершить отсыпку высокой защитной дамбы, предназначенной для минимизации ущерба при прохождении паводковых вод далее на юг. На уровень реки Урал за Оренбургом также оказывает влияние полноводная и быстрая Сакмара, которая в последние дни тоже прибывает, но не столь интенсивно. Денис Паслер сообщил, что лично отправится в Илекский район для координации действий всех служб и обеспечения контроля за ситуацией на месте.

Что касается городов Орска и Бузулука, расположенных на востоке и западе области соответственно, то паводковая обстановка там в целом стабилизировалась. Вода постепенно отступает, и количество подтопленных домов и приусадебных участков неуклонно сокращается. Повсеместно начинаются ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры и в жилом фонде.

Губернатор Денис Паслер вновь подтвердил, что будут изысканы необходимые средства для проведения инженерных расчетов и проектирования новой защитной дамбы в Орске, которая позволит надежно защитить город от паводков в будущем.