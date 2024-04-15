Гидрологи: оператор Ириклинского водохранилища проигнорировал прогноз о рекордном паводке

Ириклинское водохранилище не было должным образом подготовлено к приему талых вод, несмотря на предупреждения Гидрометцентра о рекордном паводке. Такое мнение высказали опрошенные РБК эксперты-гидрологи. По их словам, оператор водохранилища не предпринял необходимых мер по снижению уровня воды, что могло бы смягчить последствия наводнения в Оренбургской области.

Предупреждение о рекордном притоке воды

• Согласно данным Гидрометцентра от 6 марта, приток воды в Ириклинское водохранилище ожидался в объеме 2,9-3,7 куб. км при норме 1,35 куб. км.

• Гидролог Института географии РАН Мария Сидорова отметила, что после получения такого прогноза оператор должен был дополнительно понизить уровень водохранилища на 3-4 метра, однако этого сделано не было.

• «Странно, что они проигнорировали предупреждение о большом половодье. Возможно, руководствовались какими-то своими внутренними целями, опасаясь маловодного года», — предположила Сидорова.

Возможные мотивы:

• Как пояснил эксперт Сергей Беднарук, согласно правилам использования водных ресурсов, после получения прогноза о притоке воды оператор был обязан осуществить дополнительное опорожнение водохранилища до отметок 235-237 метров.

• Это позволило бы увеличить регулирующую способность водохранилища и снизить сбросные расходы до 300-400 куб. м/с при фактическом притоке около 2500 куб. м/с.

• Однако требуемая сработка водохранилища в период с 10 по 31 марта проведена не была, что и привело к осложнению паводковой ситуации.

Последствия

• Из-за переполнения Ириклинского водохранилища 5 апреля произошел прорыв дамбы в городе Орске. Паводковая плотина не справилась с объемом поступившей воды.

• В результате были затоплены жилые дома в нескольких районах Орска. Позднее паводок дошел до Оренбурга, где в зоне подтопления оказались почти 2400 участков и более 1900 домов.

• Эксперты подчеркивают, что своевременное снижение уровня воды в водохранилище могло бы предотвратить столь масштабное наводнение и минимизировать ущерб для населения.

В настоящее время РБК направил запросы оператору Ириклинского водохранилища и Ириклинской ГРЭС с просьбой прокомментировать действия по регулированию уровня воды в преддверии паводка. Ответы на момент публикации получены не были. Местные власти продолжают ликвидацию последствий наводнения и оказывают помощь пострадавшим жителям.