11 C
Оренбург
16 апреля 2024 г.
Telegram VKontakte Youtube

Число затопленных домов и участков продолжает расти

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

15 апреля 2024 годаПаводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной. За прошедшие сутки количество подтопленных домовладений и приусадебных участков увеличилось.

На утро 15 апреля:

  • 10 656 приусадебных участков остаются под водой.
  • 5503 дома, из них 55 многоквартирных, затронуты стихией.
  • 1708 человек, 170 из которых дети, эвакуированы.
  • 297 человек, 96 детей, находятся в пунктах временного размещения.

За последние 24 часа:

  • 1000 приусадебных участков и 1000 домов дополнительно оказались затоплены.
  • 28 человек, 4 из которых дети, эвакуированы.
  • 33 человека прибыли в пункты временного размещения.

В зоне бедствия:

  • Закрыта для движения основная магистраль, соединяющая город с Южным микрорайоном: улица Донгузская (от автомобильного моста до ул. Беляевской) и улица Уральская.
  • Спасатели, сотрудники МЧС, полиции и другие службы круглосуточно работают в подтопленных районах.
  • Задействованы 400 человек, 113 единиц техники, 20 плавсредств и 3 беспилотных летательных аппарата.
  • Проводится эвакуация людей из села Краснохолм, поселков Красный Партизан и Троицкий.

Ситуация находится под контролем.

Важно!

  • Следите за сообщениями МЧС и органов власти.
  • Не пытайтесь пересекать подтопленные территории.
  • В случае ЧП звоните по номерам: 122, 112.

Дополнительная информация:

  • Пункты временного размещения:
    • ул. Заводская, 34 (ДК «Орбита»)
    • ул. Пикетная, 63 (лицей № 9)

Помните: Ваша безопасность – превыше всего!

Предыдущая новость
Гидрологи: оператор Ириклинского водохранилища проигнорировал прогноз о рекордном паводке
Следующая новость
Бюрократические барьеры оставляют жителей Оренбурга без компенсаций за затопленные дома

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.