Число затопленных домов и участков продолжает расти

15 апреля 2024 года – Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной. За прошедшие сутки количество подтопленных домовладений и приусадебных участков увеличилось.
На утро 15 апреля:
- 10 656 приусадебных участков остаются под водой.
- 5503 дома, из них 55 многоквартирных, затронуты стихией.
- 1708 человек, 170 из которых дети, эвакуированы.
- 297 человек, 96 детей, находятся в пунктах временного размещения.
За последние 24 часа:
- 1000 приусадебных участков и 1000 домов дополнительно оказались затоплены.
- 28 человек, 4 из которых дети, эвакуированы.
- 33 человека прибыли в пункты временного размещения.
В зоне бедствия:
- Закрыта для движения основная магистраль, соединяющая город с Южным микрорайоном: улица Донгузская (от автомобильного моста до ул. Беляевской) и улица Уральская.
- Спасатели, сотрудники МЧС, полиции и другие службы круглосуточно работают в подтопленных районах.
- Задействованы 400 человек, 113 единиц техники, 20 плавсредств и 3 беспилотных летательных аппарата.
- Проводится эвакуация людей из села Краснохолм, поселков Красный Партизан и Троицкий.
Ситуация находится под контролем.
Важно!
- Следите за сообщениями МЧС и органов власти.
- Не пытайтесь пересекать подтопленные территории.
- В случае ЧП звоните по номерам: 122, 112.
Дополнительная информация:
- Пункты временного размещения:
- ул. Заводская, 34 (ДК «Орбита»)
- ул. Пикетная, 63 (лицей № 9)
Помните: Ваша безопасность – превыше всего!