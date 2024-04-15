Число затопленных домов и участков продолжает расти

15 апреля 2024 года – Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной. За прошедшие сутки количество подтопленных домовладений и приусадебных участков увеличилось.

На утро 15 апреля:

10 656 приусадебных участков остаются под водой.

приусадебных участков остаются под водой. 5503 дома, из них 55 многоквартирных, затронуты стихией.

дома, из них многоквартирных, затронуты стихией. 1708 человек, 170 из которых дети, эвакуированы.

человек, из которых дети, эвакуированы. 297 человек, 96 детей, находятся в пунктах временного размещения.

За последние 24 часа:

1000 приусадебных участков и 1000 домов дополнительно оказались затоплены.

приусадебных участков и домов дополнительно оказались затоплены. 28 человек, 4 из которых дети, эвакуированы.

человек, из которых дети, эвакуированы. 33 человека прибыли в пункты временного размещения.

В зоне бедствия:

Закрыта для движения основная магистраль, соединяющая город с Южным микрорайоном: улица Донгузская (от автомобильного моста до ул. Беляевской) и улица Уральская.

Спасатели, сотрудники МЧС, полиции и другие службы круглосуточно работают в подтопленных районах.

Задействованы 400 человек, 113 единиц техники, 20 плавсредств и 3 беспилотных летательных аппарата.

человек, единиц техники, плавсредств и беспилотных летательных аппарата. Проводится эвакуация людей из села Краснохолм, поселков Красный Партизан и Троицкий.

Ситуация находится под контролем.

Важно!

Следите за сообщениями МЧС и органов власти.

Не пытайтесь пересекать подтопленные территории.

В случае ЧП звоните по номерам: 122, 112.

Дополнительная информация:

Пункты временного размещения: ул. Заводская, 34 (ДК «Орбита») ул. Пикетная, 63 (лицей № 9)



Помните: Ваша безопасность – превыше всего!