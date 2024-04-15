Бюрократические барьеры оставляют жителей Оренбурга без компенсаций за затопленные дома

Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, сталкиваются с трудностями при попытке получить компенсации за утраченное имущество. Обещанная помощь оборачивается сложным бюрократическим процессом, где прописка или наличие другого жилья могут стать непреодолимым препятствием.
Проблемы с выплатами: первые сигналы из Орска
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Жители садоводческих товариществ в районе Зеленхоза (Орск) столкнулись с отказами в единовременных выплатах без объяснения причин.
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Комиссии, оценивающие ущерб, отказываются включать в списки утраченного имущества предметы первой необходимости, например, стиральные машины.
Отсутствие прописки – путь к отказу
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Жители Оренбурга, не успевшие прописаться в своих домах до паводка, лишаются права на компенсации.
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Пример: семья из Оренбурга, продавшая квартиру и построившая дом в Дубовом Плесе, не может получить выплаты из—за отсутствия прописки в новом жилье.
Анастасия, жительница города, поделилась с журналистами, что ей и ее семье отказали в выплатах. Несколько лет назад они с мужем продали квартиру и начали строительство дома в Дубовом Плесе. Временно семья была прописана у родителей, а проживала на съемной квартире. Перед самым паводком они перевезли в новый дом часть вещей и мебели, но прописаться не успели.
- «Нам объяснили, что выплаты положены только тем, кто был прописан и проживал в доме. Получается, что наш дом с ремонтом, мебелью и вещами не считается. Мы остались ни с чем«, — сетует Анастасия.
Квест для непрописанных жильцов
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Жители, постоянно проживающие в доме, но не имеющие прописки, вынуждены собирать множество документов:
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Справки от соседей, подтверждающие факт проживания.
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Документы от председателя садоводческого товарищества.
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Квитанции за коммунальные услуги.
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Справки с работы, из детского сада или школы.
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Сложности возникают и у тех, кто постоянно проживал в доме, но не был там прописан. Такая ситуация распространена, например, среди жителей Оренбургского района, которые прописываются в городе для устройства детей в городские школы. Им приходится собирать справки от соседей, подтверждающие факт проживания, и получать соответствующие документы от председателя садоводческого товарищества. Кроме того, требуется предоставить квитанции за коммунальные услуги, справки с работы, из детского сада или школы.
Наличие другого жилья, даже если оно непригодно для проживания, также лишает права на компенсацию. Например, если у человека, постоянно проживающего в затопленном доме, есть квартира в городе, полученная в наследство, или доля в такой квартире, то он не получит выплаты.
Наличие другого жилья – основание для отказа
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Даже непригодное для проживания второе жилье лишает права на компенсацию.
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Примеры:
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Наличие квартиры в городе, полученной в наследство или в долевой собственности.
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Недостроенный дом, в который вкладывались средства, но который не считается жильем.
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Напомним о ситуации с паводком
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Масштабный паводок начался в Оренбургской области в начале апреля, затронув Орск и Оренбург.
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Уровень воды в Урале снижается, однако в селе Краснохолм жители столкнулись со второй волной паводка.