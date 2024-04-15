Бюрократические барьеры оставляют жителей Оренбурга без компенсаций за затопленные дома

Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, сталкиваются с трудностями при попытке получить компенсации за утраченное имущество. Обещанная помощь оборачивается сложным бюрократическим процессом, где прописка или наличие другого жилья могут стать непреодолимым препятствием.

П р о б л е м ы с в ы п л а т а м и : п е р в ы е с и г н а л ы и з О р с к а

Жители садоводческих товариществ в районе Зеленхоза (Орск) столкнулись с отказами в единовременных выплатах без объяснения причин.

Комиссии, оценивающие ущерб, отказываются включать в списки утраченного имущества предметы первой необходимости, например, стиральные машины.

О т с у т с т в и е п р о п и с к и – п у т ь к о т к а з у

Жители Оренбурга, не успевшие прописаться в своих домах до паводка, лишаются права на компенсации.

Пример: семья из Оренбурга, продавшая квартиру и построившая дом в Дубовом Плесе, не может получить выплаты из—за отсутствия прописки в новом жилье.

Анастасия, жительница города, поделилась с журналистами, что ей и ее семье отказали в выплатах. Несколько лет назад они с мужем продали квартиру и начали строительство дома в Дубовом Плесе. Временно семья была прописана у родителей, а проживала на съемной квартире. Перед самым паводком они перевезли в новый дом часть вещей и мебели, но прописаться не успели.

« Н а м о б ъ я с н и л и , ч т о в ы п л а т ы п о л о ж е н ы т о л ь к о т е м , к т о б ы л п р о п и с а н и п р о ж и в а л в д о м е . П о л у ч а е т с я , ч т о н а ш д о м с р е м о н т о м , м е б е л ь ю и в е щ а м и н е с ч и т а е т с я . М ы о с т а л и с ь н и с ч е м « , — с е т у е т А н а с т а с и я .

К в е с т д л я н е п р о п и с а н н ы х ж и л ь ц о в

Жители, постоянно проживающие в доме, но не имеющие прописки, вынуждены собирать множество документов: Справки от соседей, подтверждающие факт проживания. Документы от председателя садоводческого товарищества. Квитанции за коммунальные услуги. Справки с работы, из детского сада или школы.

Сложности возникают и у тех, кто постоянно проживал в доме, но не был там прописан. Такая ситуация распространена, например, среди жителей Оренбургского района, которые прописываются в городе для устройства детей в городские школы. Им приходится собирать справки от соседей, подтверждающие факт проживания, и получать соответствующие документы от председателя садоводческого товарищества. Кроме того, требуется предоставить квитанции за коммунальные услуги, справки с работы, из детского сада или школы. Наличие другого жилья, даже если оно непригодно для проживания, также лишает права на компенсацию. Например, если у человека, постоянно проживающего в затопленном доме, есть квартира в городе, полученная в наследство, или доля в такой квартире, то он не получит выплаты.

Н а л и ч и е д р у г о г о ж и л ь я – о с н о в а н и е д л я о т к а з а

Даже непригодное для проживания второе жилье лишает права на компенсацию.

Примеры: Наличие квартиры в городе, полученной в наследство или в долевой собственности. Недостроенный дом, в который вкладывались средства, но который не считается жильем.



Н а п о м н и м о с и т у а ц и и с п а в о д к о м