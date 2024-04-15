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16 апреля 2024 г.
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Бюрократические барьеры оставляют жителей Оренбурга без компенсаций за затопленные дома

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, сталкиваются с трудностями при попытке получить компенсации за утраченное имущество. Обещанная помощь оборачивается сложным бюрократическим процессом, где прописка или наличие другого жилья могут стать непреодолимым препятствием.

Проблемы с выплатами: первые сигналы из Орска

  • Жители садоводческих товариществ в районе Зеленхоза (Орск) столкнулись с отказами в единовременных выплатах без объяснения причин.

  • Комиссии, оценивающие ущерб, отказываются включать в списки утраченного имущества предметы первой необходимости, например, стиральные машины.

Отсутствие прописки путь к отказу

  • Жители Оренбурга, не успевшие прописаться в своих домах до паводка, лишаются права на компенсации.

  • Пример: семья из Оренбурга, продавшая квартиру и построившая дом в Дубовом Плесе, не может получить выплаты изза отсутствия прописки в новом жилье.

Анастасия, жительница города, поделилась с журналистами, что ей и ее семье отказали в выплатах. Несколько лет назад они с мужем продали квартиру и начали строительство дома в Дубовом Плесе. Временно семья была прописана у родителей, а проживала на съемной квартире. Перед самым паводком они перевезли в новый дом часть вещей и мебели, но прописаться не успели.

  • «Нам объяснили, что выплаты положены только тем, кто был прописан и проживал в доме. Получается, что наш дом с ремонтом, мебелью и вещами не считается. Мы остались ни с чем«, сетует Анастасия.

Квест для непрописанных жильцов

  • Жители, постоянно проживающие в доме, но не имеющие прописки, вынуждены собирать множество документов:

    • Справки от соседей, подтверждающие факт проживания.

    • Документы от председателя садоводческого товарищества.

    • Квитанции за коммунальные услуги.

    • Справки с работы, из детского сада или школы.

  • Сложности возникают и у тех, кто постоянно проживал в доме, но не был там прописан. Такая ситуация распространена, например, среди жителей Оренбургского района, которые прописываются в городе для устройства детей в городские школы. Им приходится собирать справки от соседей, подтверждающие факт проживания, и получать соответствующие документы от председателя садоводческого товарищества. Кроме того, требуется предоставить квитанции за коммунальные услуги, справки с работы, из детского сада или школы.

    Наличие другого жилья, даже если оно непригодно для проживания, также лишает права на компенсацию. Например, если у человека, постоянно проживающего в затопленном доме, есть квартира в городе, полученная в наследство, или доля в такой квартире, то он не получит выплаты.

Наличие другого жилья основание для отказа

  • Даже непригодное для проживания второе жилье лишает права на компенсацию.

  • Примеры:

    • Наличие квартиры в городе, полученной в наследство или в долевой собственности.

    • Недостроенный дом, в который вкладывались средства, но который не считается жильем.

Напомним о ситуации с паводком

  • Масштабный паводок начался в Оренбургской области в начале апреля, затронув Орск и Оренбург.

  • Уровень воды в Урале снижается, однако в селе Краснохолм жители столкнулись со второй волной паводка.

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