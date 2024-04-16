Уральская Сталь успешно прошла очередную проверку системы менеджмента качества

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») подтвердила соответствие действующей интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, а также ISO 50001:2018.

В ходе пятидневной комплексной проверки аудиторы органа по сертификации ССУ «ДЭКУЭС» совместно с руководителями и специалистами подразделений Уральской Стали, изучали внутреннюю документацию, регламентирующую деятельность персонала и технологических процессов, провели проверку работы практически всех подразделений комбината с учетом соответствия их работы международным стандартам:

ISO 9001:2015, определяющего требования к системам менеджмента качества;

ISO 14001:2015, устанавливающего требования к системе экологического менеджмента;

ISO 45001:2018, обозначающего требования к системе менеджмента безопасности труда и здоровья;

ISO 50001:2018, обуславливающего требования к системе энергоменеджмента.

Проверяющие отметили стремление коллектива к совершенствованию в этих областях. По результатам аудита ИСМ Уральской Стали признана соответствующей всем требованиям. По результатам ресертификационного аудита Уральской Стали будут выданы новые сертификаты соответствия стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 сроком на 3 года. По итогам второго надзорного аудита – будет выдан новый сертификат соответствия требованиям ISO 50001:2018 сроком на 1 год.

Наличие данных сертификатов свидетельствует о стремлении предприятия к совершенствованию в производственной и природоохранной деятельности, организации системного подхода к вопросам безопасности труда, энергоменеджмента.