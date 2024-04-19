14 C
Оренбург
21 апреля 2024 г.
Telegram VKontakte Youtube

Орск постепенно восстанавливается после стихии: губернатор Денис Паслер подвел итоги

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Губернатор Денис Паслер подвел итоги работы по восстановлению Орска после стихии:

  • Электроснабжение в Орске восстановлено, специалисты водоканала работают над заменой насосов в доступных скважинах. Все отраслевые службы и техника задействованы в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения.
  • Подвоз воды горожанам продолжается, адресная доставка также осуществляется. Запасы воды достаточны.
  • За сутки 278 абонентов подключены к газу. План на выходные — порядка 1000 домов: здания освобождаются от воды, и все больше людей возвращаются домой. Еще 1374 абонента и 14 многоквартирных домов подключены к электросетям. С понедельника подрядная организация начнет устанавливать распределительные шкафы на дома и приборы учета электроэнергии.
  • Строительные комиссии продолжают обследование домов — уже 1900 домов проверено на сегодня. Некоторые дома признаны подлежащими сносу.
  • Учреждения образования работают в штатном режиме с завтрашнего дня. Подвоз воды обеспечен, школы и сады обеспечены бутилированной водой и одноразовой посудой. Меню корректируется без обработки.
  • Учреждения здравоохранения также обеспечены привозной водой. Роддом закрыт до полной стабилизации ситуации. Беременные и новорожденные перевезены в учреждения Оренбурга и Новотроицка.

Орск постепенно восстанавливается, и власти работают над тем, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан.

Предыдущая новость
Уральская Сталь успешно прошла очередную проверку системы менеджмента качества
Следующая новость
Власти работают над восстановлением Орска после паводка

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.