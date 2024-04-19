Орск постепенно восстанавливается после стихии: губернатор Денис Паслер подвел итоги

Губернатор Денис Паслер подвел итоги работы по восстановлению Орска после стихии:

Электроснабжение в Орске восстановлено, специалисты водоканала работают над заменой насосов в доступных скважинах. Все отраслевые службы и техника задействованы в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения.

Подвоз воды горожанам продолжается, адресная доставка также осуществляется. Запасы воды достаточны.

За сутки 278 абонентов подключены к газу. План на выходные — порядка 1000 домов: здания освобождаются от воды, и все больше людей возвращаются домой. Еще 1374 абонента и 14 многоквартирных домов подключены к электросетям. С понедельника подрядная организация начнет устанавливать распределительные шкафы на дома и приборы учета электроэнергии.

Строительные комиссии продолжают обследование домов — уже 1900 домов проверено на сегодня. Некоторые дома признаны подлежащими сносу.

Учреждения образования работают в штатном режиме с завтрашнего дня. Подвоз воды обеспечен, школы и сады обеспечены бутилированной водой и одноразовой посудой. Меню корректируется без обработки.

Учреждения здравоохранения также обеспечены привозной водой. Роддом закрыт до полной стабилизации ситуации. Беременные и новорожденные перевезены в учреждения Оренбурга и Новотроицка.

Орск постепенно восстанавливается, и власти работают над тем, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан.