14 C
Оренбург
21 апреля 2024 г.
Telegram VKontakte Youtube

Власти работают над восстановлением Орска после паводка

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья
  • Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и прокурор Оренбургской области Руслан Медведев провели заседание комиссии по ЧС в Орске.
  • Главная задача — как можно быстрее запустить в строй объекты водозабора и обеспечить город питьевой водой.
Энергетики и спасатели работают на Кумакском водозаборе
  • С ночи энергетики, РВК-Орск, МЧС и все службы работают на Кумакском водозаборе.
  • Удалось обеспечить энергоснабжение оборудования, сейчас бригады обследуют скважины и последовательно запускают их в строй:
    • Уже 28 скважин работают.
    • Однако этого недостаточно, и на месте продолжают работать службы.
Вода доставляется в жилые кварталы
  • В городе на подвозе воды задействована дополнительная спецтехника, которая развозит воду по жилым кварталам.
  • Лечебные учреждения, школы, детские сады обеспечиваются водой в приоритетном порядке, — сказал Денис Паслер.
Ликвидация последствий паводка в регионе
  • Также на КЧС обсудили ликвидацию последствий паводка в регионе.
  • В Оренбургской области идет обследование для последующего восстановления жилья и жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
  • Комиссии по оценке пригодности жилья в Орске уже проверили 1900 домов.
Поддержка многодетных семей
  • Глава Минстроя России уделил особое внимание многодетным семьям и родителям, в одиночку воспитывающим детей.
  • Такие семьи планируется взять под особый контроль.
Восстановление и строительство
  • Сейчас важно найти оперативные решения по восстановлению, строительству, возмещению — по всем случаям, с которыми столкнулись люди.
  • Мы работаем над этим совместно федеральным центром, региональной и муниципальной командой.
  • В восстановлении принимают и будут принимать непосредственное участие специалисты Минстроя России и наших подведомственных структур, — сказал Ирек Файзуллин.
Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций
  • Одним из приоритетных вопросов является обеспечение защиты от подобных чрезвычайных ситуаций в будущем и создание необходимой инфраструктуры для этого.

Предыдущая новость
Орск постепенно восстанавливается после стихии: губернатор Денис Паслер подвел итоги

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.