Власти работают над восстановлением Орска после паводка

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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и прокурор Оренбургской области Руслан Медведев провели заседание комиссии по ЧС в Орске.
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Главная задача — как можно быстрее запустить в строй объекты водозабора и обеспечить город питьевой водой.
Энергетики и спасатели работают на Кумакском водозаборе
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С ночи энергетики, РВК-Орск, МЧС и все службы работают на Кумакском водозаборе.
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Удалось обеспечить энергоснабжение оборудования, сейчас бригады обследуют скважины и последовательно запускают их в строй:
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Уже 28 скважин работают.
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Однако этого недостаточно, и на месте продолжают работать службы.
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Вода доставляется в жилые кварталы
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В городе на подвозе воды задействована дополнительная спецтехника, которая развозит воду по жилым кварталам.
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Лечебные учреждения, школы, детские сады обеспечиваются водой в приоритетном порядке, — сказал Денис Паслер.
Ликвидация последствий паводка в регионе
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Также на КЧС обсудили ликвидацию последствий паводка в регионе.
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В Оренбургской области идет обследование для последующего восстановления жилья и жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
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Комиссии по оценке пригодности жилья в Орске уже проверили 1900 домов.
Поддержка многодетных семей
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Глава Минстроя России уделил особое внимание многодетным семьям и родителям, в одиночку воспитывающим детей.
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Такие семьи планируется взять под особый контроль.
Восстановление и строительство
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Сейчас важно найти оперативные решения по восстановлению, строительству, возмещению — по всем случаям, с которыми столкнулись люди.
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Мы работаем над этим совместно федеральным центром, региональной и муниципальной командой.
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В восстановлении принимают и будут принимать непосредственное участие специалисты Минстроя России и наших подведомственных структур, — сказал Ирек Файзуллин.
Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций
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Одним из приоритетных вопросов является обеспечение защиты от подобных чрезвычайных ситуаций в будущем и создание необходимой инфраструктуры для этого.