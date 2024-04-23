Оренбург восстанавливается после паводка: уборка, санобработка и демонтаж защитных дамб

В Оренбурге полным ходом идут восстановительные работы после разрушительного паводка. Как только вода отступила, городские службы незамедлительно приступили к уборке и санитарной обработке пострадавших территорий. В районах, где вода еще не полностью ушла, продолжается ее откачка, в частности, в микрорайоне Пристанционном.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер лично пообщался с жителями затопленных районов. Несмотря на все трудности и испытания, люди сохраняют позитивный настрой и веру в скорейшее возвращение к нормальной жизни. Сейчас основные усилия направлены на откачку воды из подвалов домов, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение фундаментов и коммуникаций.

Для оценки ущерба, нанесенного имуществу граждан в результате паводка, в Оренбурге сформирована 51 муниципальная комиссия. Они уже приступили к работе, чтобы в кратчайшие сроки определить масштабы потерь и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Тем временем на берегу реки Урал идет демонтаж водоналивной дамбы, которая была установлена для защиты города от паводковых вод. Благодаря оперативному решению главы МЧС России Александра Куренкова, эти дамбы были доставлены в Оренбуржье и размещены в наиболее опасных участках. На пике паводка они сыграли crucial роль в сдерживании водной стихии. Теперь, когда вода стремительно уходит, необходимость в дамбах отпала, и их демонтируют.

Губернатор Денис Паслер выразил уверенность, что совместными усилиями властей и неравнодушных горожан, искренне любящих свой город и свои дома, Оренбург сможет справиться с последствиями паводка. Предстоит еще много работы, но вместе они обязательно восстановят и приведут в порядок пострадавшие территории, вернув жителям комфорт и безопасность.