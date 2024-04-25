Уральскую Сталь посетили новотроицкие старшеклассники

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») в пятый раз провела ознакомительное мероприятие для новотроицких школьников в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

Для ста девятиклассников, выпускающихся в этом году из новотроицких школ, организована обзорная экскурсия на промышленную площадку Уральской Стали. В рамках мероприятия они ознакомились с историей предприятия, производственными процессами коксохимического, доменного, сталеплавильного и прокатного производства, управления железнодорожного транспорта, а также оценили масштаб комбината и узнали все плюсы обучения в его базовом учебном заведении – Новотроицком политехническом колледже. Визит на комбинат получил позитивный отклик у подростков.

1 из 4

НПК является одним из трех профессиональных образовательных организаций Оренбуржья, которые в 2022 году прошли конкурсный отбор в рамках федеральной программы «Профессионалитет» и получили средства на создание производственного кластера. На оснащение современным оборудованием мастерских и лабораторий в колледж поступили 100 млн рублей из федерального бюджета, 20 млн – из регионального. Еще 20 млн рублей как партнер программы и в рамках многолетнего партнерства с колледжем направила Уральская Сталь. Переформатирован и процесс обучения студентов. НПК теперь готовит специалистов с практическими навыками в сокращенные сроки обучения: до 2 лет – для рабочих профессий и специальностей, до 3 – для более сложных специальностей. Выпускники кластера будут иметь гарантированное трудоустройство на Уральской Стали по востребованным на комбинате профессиям: гидравликов, коксохимиков, металлургов, электриков, сварщиков, машинистов крана и локомотива.