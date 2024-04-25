В Оренбурге готовятся к нашествию комаров после масштабного паводка

Увеличение популяции комаров и план действий

• Из-за обширного паводка этой весной в Оренбурге ожидается значительный рост численности комаров.

• Городские власти планируют начать обработку территорий от насекомых с 1 мая и завершить ее до начала лета.

• Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии уже приступили к сбору проб воды с затопленных участков для анализа и составления карты районов, подлежащих обработке.

Основные локации и масштабы обработки

• Главные очаги скопления комаров расположены вдоль пойм рек Урал и Сакмара, а также в сельских населенных пунктах, входящих в состав города.

• По предварительным оценкам, общая площадь обработки составит около 50 км, учитывая расстояние в 50 метров от береговой линии в обе стороны.

• Приоритет будет отдаваться местам, полностью освободившимся от воды.

Участие предприятий и управляющих компаний

• К дезинсекции планируется привлечь организации и предприятия, расположенные в зоне подтопления.

• Управляющие компании и ТСЖ проведут обследование и плановую обработку подвальных помещений от насекомых.

• Жители многоквартирных домов смогут подать заявки на обработку своих квартир в случае необходимости.

Комментарий начальника управления охраны окружающей среды:

Анна Зацепина, начальник управления охраны окружающей среды администрации Оренбурга, подчеркнула, что обработка будет проводиться в первую очередь на участках, полностью освободившихся от воды, и охватит территории вдоль рек Урал и Сакмара, а также сельские населенные пункты в черте города.