64 лучших студента новотроицкого политехнического колледжа и филиала НИТУ МИСИС отмечены стипендиями Уральской Стали

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую компанию «Уральская Сталь») отметила корпоративными стипендиями самых успешных, по итогам прошлого семестра, 22 студента новотроицкого филиала НИТУ МИСИС и 42 учащихся политехнического колледжа.

Свидетельства о присуждении стипендий за успехи в учёбе и социальную активность в первом семестре 2023-2024 учебного года на торжественных собраниях в этих учебных заведениях отличникам вручил управляющий директор предприятия «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв и директор по персоналу комбината Андрей Завалишин.

Приветствуя стипендиатов, Сергей Геннадьевич отметил, что Уральская Сталь – динамично развивающаяся компания, которая не только наращивает объемы производства, но и создает инновации, открывает новые производства, и для выполнения амбициозных планов требуются высоко квалифицированные творчески мыслящие инженеры. Он пожелал студентам не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед вместе с Уральской Сталью.

Стипендиальная программа от комбината в НПК и НФ НИТУ МИСИС действует почти 20 лет. Металлурги отмечают успехи отличников и активистов дважды в год, по итогам первого и второго семестров. В этом году размер выплат составил от 7 до 26 тыс. рублей.