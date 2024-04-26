Уральская Сталь вновь запускает «Хорошие дела»

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») запустила новый сезон грантового конкурса социальных инициатив «Хорошие дела».

В Центре развития творчества детей и юношества была презентована концепция и ключевые направления этого года, а также подведены итоги и вручены благодарности победителям 2023 года.

Грантовый конкурс при поддержке Уральской Стали проводится в Новотроицке с 2016 года. Стал доброй традицией и продуктивной платформой реализации более ста идей, полезных для города.

Общий грантовый фонд конкурса нового сезона – 3 млн. рублей. Сумма поддержки проектов-победителей составит от 100 тысяч рублей – для инициативных граждан, до 500 тысяч рублей – для юридических лиц. Заявочная компания стартует с 26 апреля по 26 мая. Заявку проектной идеи необходимо предоставить в электронном виде на сайте конкурса хорошие-дела.рф до 11 мая включительно. Комиссия изучит все предложенные социально-значимые идеи, проведёт техническую экспертизу заявок, питчинг и озвучит победителей 30 июня с вручением грантов. Среди критериев оценки проектов: актуальность, открытость, результативность и нацеленность на опережающее развитие. Инициативы победителей грантового конкурса «Хорошие дела» будут реализованы с сентября до конца года.

Среди утвержденных номинаций: «Молодой Новотроицк», «Совместные усилия», «Комфортная среда», «Культурный город», «В движении», «Помощь рядом», «Эко-среда», «Образование», «Пространство доброты».

Формат образовательной программы для проектантов предусматривает не только экспертную поддержку, но и интерактивное очное обучение, проведение курса деловых встреч по знакомству с новыми эффективными инструментами по созданию и реализации социальных проектов.

Узнать дополнительную информацию о конкурсе и присоединиться к участию можно у куратора конкурса Натальи Тураевой тел.: 8 961 930 30 47.