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28 апреля 2024 г.
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Режим работы оренбургских больниц в майские праздники: подробности

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В преддверии майских праздников городские власти опубликовали подробный график работы медицинских учреждений Оренбурга.

Амбулаторные учреждения:

  • 29, 30 апреля, 6, 7, 8, 10 мая:
    • Взрослые и детские поликлиники, стоматологии, женские консультации, а также стационары дневного пребывания будут работать в обычном режиме.
  • 4, 11 мая:
    • Взрослые и детские поликлиники, женские консультации будут работать по графику субботы.
    • Обращения в службы неотложной помощи будут приниматься до 22 часов.
  • 28 апреля, 5, 12 мая:
    • Бригады неотложной помощи будут работать до 20 часов.

Стационары:

  • Круглосуточно и без выходных:
    • Стационарные отделения больниц.
    • Бригады скорой помощи.
    • Травматологические пункты.
    • Кабинеты и отделения экстренной стоматологической помощи.

Важно:

  • В праздничные дни неотложная помощь будет доступна круглосуточно.
  • Для уточнения информации о работе конкретного медицинского учреждения рекомендуется заблаговременно обратиться на его сайт или по телефону.

Дополнительные ресурсы:

  • Официальный сайт Министерства здравоохранения Оренбургской области: https://minzdrav.orb.ru/
  • Единый номер службы скорой помощи: 103

С помощью данного информационного сообщения оренбуржцы смогут заранее спланировать визит к врачу в майские праздники и при необходимости получить своевременную медицинскую помощь.

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