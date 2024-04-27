Режим работы оренбургских больниц в майские праздники: подробности

В преддверии майских праздников городские власти опубликовали подробный график работы медицинских учреждений Оренбурга.
Амбулаторные учреждения:
- 29, 30 апреля, 6, 7, 8, 10 мая:
- Взрослые и детские поликлиники, стоматологии, женские консультации, а также стационары дневного пребывания будут работать в обычном режиме.
- 4, 11 мая:
- Взрослые и детские поликлиники, женские консультации будут работать по графику субботы.
- Обращения в службы неотложной помощи будут приниматься до 22 часов.
- 28 апреля, 5, 12 мая:
- Бригады неотложной помощи будут работать до 20 часов.
Стационары:
- Круглосуточно и без выходных:
- Стационарные отделения больниц.
- Бригады скорой помощи.
- Травматологические пункты.
- Кабинеты и отделения экстренной стоматологической помощи.
Важно:
- В праздничные дни неотложная помощь будет доступна круглосуточно.
- Для уточнения информации о работе конкретного медицинского учреждения рекомендуется заблаговременно обратиться на его сайт или по телефону.
Дополнительные ресурсы:
- Официальный сайт Министерства здравоохранения Оренбургской области: https://minzdrav.orb.ru/
- Единый номер службы скорой помощи: 103
С помощью данного информационного сообщения оренбуржцы смогут заранее спланировать визит к врачу в майские праздники и при необходимости получить своевременную медицинскую помощь.