Режим работы оренбургских больниц в майские праздники: подробности

В преддверии майских праздников городские власти опубликовали подробный график работы медицинских учреждений Оренбурга.

Амбулаторные учреждения:

29, 30 апреля, 6, 7, 8, 10 мая: Взрослые и детские поликлиники, стоматологии, женские консультации, а также стационары дневного пребывания будут работать в обычном режиме .

4, 11 мая: Взрослые и детские поликлиники, женские консультации будут работать по графику субботы . Обращения в службы неотложной помощи будут приниматься до 22 часов .

28 апреля, 5, 12 мая: Бригады неотложной помощи будут работать до 20 часов .



Стационары:

Круглосуточно и без выходных: Стационарные отделения больниц. Бригады скорой помощи. Травматологические пункты. Кабинеты и отделения экстренной стоматологической помощи.



Важно:

В праздничные дни неотложная помощь будет доступна круглосуточно.

будет доступна круглосуточно. Для уточнения информации о работе конкретного медицинского учреждения рекомендуется заблаговременно обратиться на его сайт или по телефону.

Дополнительные ресурсы:

Официальный сайт Министерства здравоохранения Оренбургской области: https://minzdrav.orb.ru/

Единый номер службы скорой помощи: 103

С помощью данного информационного сообщения оренбуржцы смогут заранее спланировать визит к врачу в майские праздники и при необходимости получить своевременную медицинскую помощь.