На комбинате «Уральская Сталь» подвели итоги конкурса «Труд БЕЗ опасности»

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») наградили победителей корпоративного конкурса творческих работ, посвященного охране труда и промышленной безопасности.

«Замечательный конкурс «Труд БЕЗ опасности» проводится на предприятии в седьмой раз. Отрадно, что дети понимают и в своем творчестве отображают, что их родители должны выполнять работы правильно и использовать средства индивидуальной защиты, которые им выдают. А благодаря ребятам и их родители еще больше задумываются про безопасность на производстве», – отметил управляющий директор комбината «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв.

Конкурс проводится управлением корпоративных коммуникаций предприятия с 2017 года. В этом году металлурги и их дети продемонстрировали высокую вовлеченность – 33 взрослых и 103 ребенка подали к рассмотрению 114 плакатов и 17 видеороликов.

В номинации «Лучший плакат» в старшей возрастной группе старше 18 лет первое место заняла инженер центральной лаборатории метрологии Алёна Александрова, второе место досталось электромонтёру по ремонту и обслуживанию оборудования центральной электротехнической лаборатории Ольге Лейченко, третье – электромонтёру коксохимического производства Марине Куликовой.

В средней возрастной группе победителем признан Тимур Пинчук 15 лет, мама которого Анастасия Пинчук является ковшевым доменного цеха, второе место у Маргариты Ящишиной 17 лет, чей папа Вячеслав Ящишин трудится разливщиком стали электросталеплавильного цеха, третье место – у Марины Неверовой 15 лет, ее папа Виктор Неверов работает специалистом управления охраны труда и промышленной безопасности.

В младшей возрастной группе лучший плакат оказался у Арины Тарадиной 12 лет, которой помогал отец – начальник управления запасных частей дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам Павел Тарадин. Дипломом второй степени отмечена Анастасия Шастова 10 лет, папа которой – директор по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды Юрий Шастов. Дипломантами третьей степени стали Иван и Полина Пиняковы 7 и 9 лет, которым работу помогла оформить мама – специалист управления организации железнодорожных перевозок Анастасия Пинякова.

В номинации «Лучшее видео» в старшей возрастной группе первое место заняла ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности технического управления Ольга Безбородова, второе место досталось трио работников отдела организации и нормирования труда дирекции по персоналу – Елене Коломиец, Наталье Апаликовой и Вадиму Беспалову, на третьем – токарь ремонтно-механического управления Станислав Козырев.

За лучшие видеоролики в средней возрастной категории отмечены золотом – Тимофей Якимчук 15 лет, чья мама Алсу Осипова является дежурным по железнодорожной станции, серебро у Савелия и Златы Денисчевых 10 и 14 лет, отец которых Юрий Денисчев трудится машинистом тепловоза. Бронзы удостоена работа Даши Леоненко 6 лет, записавшей видео при поддержке папы – начальника копрового цеха Сергея Леоненко.

Авторы остальных работ награждены в поощрительных номинациях «За оригинальность идеи», «Творческая семья», «За творческий подход», а также отмечены малыши возрастом 5 и 6 лет. Все участники получили дипломы или благодарности и подарочные сертификаты.