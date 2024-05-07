Оренбуржье восстанавливается после паводка: электричество, газ, вода возвращаются в дома

Оренбург, 7 мая 2024 г. – Специалисты продолжают активно восстанавливать инфраструктуру Оренбургской области, пострадавшую от паводка. За весь период работ электроснабжение возвращено в 74 172 жилых дома. Газовики подключили к голубому топливу 28 922 абонента, за день число абонентов с газом выросло на 393.

Бригады Роспотребнадзора, общей численностью 183 человека, проводят дезинфекцию освободившихся от воды территорий. За сутки обработано 163 жилых дома, 366 выгребных ям, 84 дома, 40 км дорог. Проведен контроль качества дезинфекции 221 колодца. Для исследований взяты пробы воды и продуктов питания.

Вчера откачано 82 792 кубометра воды, всего с начала ликвидации паводка – 1 324 993 кубометра.

В ликвидации ЧС задействованы 1885 человек, 473 единицы техники и 64 мотопомпы. Для обеспечения безопасности в зоне ЧС работают 711 сотрудников полиции, 148 единиц техники МВД, 149 человек и 28 единиц техники Росгвардии.

Специалисты министерства строительства, ЖКХ и транспорта обследовали на предмет пригодности для проживания 12 098 жилых помещений. Работают 27 групп общей численностью 81 человек.

В связи со снижением уровня воды в реках подтопление новых территорий не прогнозируется.

Вся информация о поддержке пострадавших от паводка доступна на едином портале pavodok.orb.ru. Там же можно подать электронные документы, подтверждающие проживание в зоне ЧС.

Дополнительно:

На портале pavodok.orb.ru можно найти информацию о мерах поддержки, доступных пострадавшим от паводка жителям и предприятиям.

Горячая линия МЧС: 8 (353) 30-24-90.

Единая дежурная диспетчерская служба: 8 (353) 235-25-25.

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