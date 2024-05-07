Комбинат «Уральская Сталь» организовал чреду событий к Дню Победы

07 мая 2024 года, Новотроицк

Работники комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») подготовили программу празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Более десяти лет подряд предпраздничные события в Новотроицке открывает проведение акции «В наших сердцах». По инициативе и при финансовой поддержке металлургов в канун Дня Победы при поддержке городского музея собираются фотоматериалы и в центре города устанавливается Стена памяти. На 58 щитах размещаются портреты более 2 тысяч новотроицких фронтовиков, не доживших до годовщины Великой Победы.

По традиции в канун Дня Победы волонтеры комбината привели в порядок ряд захоронений участников войны. По цехам раздали 5 тысяч Георгиевских ленточек.

8 мая у центральной проходной комбината пройдет торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню Мемориала Славы. Сразу после мероприятия своих ветеранов – участников ВОВ – на дому посетят делегаты от предприятия и вручат подарочные наборы и букеты. Пенсионерам, состоящим в Совете ветеранов Уральской Стали, будут вручены поздравительные открытки. 84 человека из числа участников войны и трудового фронта, узников концлагерей и блокадников получат праздничные выплаты от комбината.

9 мая представители Уральской Стали примут участие в возложении цветов у монумента «Вечно живым», в городском празднике на стадионе «Металлург», а вечером зажгут свечи у Стены памяти.