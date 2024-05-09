Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв поздравил оренбуржцев с Днём Победы

Дорогие друзья! Поздравляю с Днём Победы!

9 мая 1945 года навеки останется в истории страны Великой датой радости Победы и скорби о погибших. Мы – потомки победителей – будем вечно помнить тех, кто бил врага на фронтах и, кто ковал победу в тылу.

Этот особенный, по-настоящему народный праздник, наполняет нас верой в неисчерпаемые силы страны, гордостью за Отечество и вдохновляет на достижения – приумножать великое наследие поколения победителей!

Желаю всем вам крепкого здоровья и долголетия, благополучия и успехов в делах, мира и добра!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С. Г. Журавлёв