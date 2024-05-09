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9 мая 2024 г.
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Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин поздравил оренбуржцев с Днём Победы

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с 9 Мая!

Время неумолимо, но оно никогда не заберет нашу память.

В нашей стране нет семей, которых бы не коснулась самая большая и жестокая война двадцатого века: кто-то защищал Родину на фронте, кто-то – в тылу, работая на промышленных предприятиях или поставляя продовольствие на фронт.

С каждым годом тех, кто лично помнит эту войну становится все меньше, но воспоминания о героях Великой Отечественной живы в наших сердцах.

Подвиг героев Великой Отечественной войны и сегодня является для нас образцом поведения: в то тяжелое время каждый, как мог, приближал Победу, боролся за мир, за своих родных, за наше с вами будущее.

Мы не можем назвать всех героев поименно, но чтить память о них – обязаны и обязательно будем.

С Днём Победы! Добра и мирного неба!

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Д. Г. Сафин

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