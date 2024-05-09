Денис Паслер поздравил оренбуржцев с Днем Победы, отметив связь времен и поколений

Поздравление губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с Днем Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые оренбуржцы! Сегодня мы отмечаем один из самых значимых праздников для каждого жителя нашей страны — День Победы. 79 лет назад наш народ одержал победу над фашистской Германией в самой кровопролитной войне в истории человечества. Память об этом великом подвиге не меркнет с годами.

Героический вклад оренбуржцев в Победу Более 400 тысяч жителей Оренбургской области ушли на фронт, из них более 185 тысяч навсегда остались на полях сражений. Их имена навечно вписаны в историю нашего региона. В годы войны Оренбуржье стало домом для сотен тысяч эвакуированных, а местные предприятия и госпитали внесли неоценимый вклад в общее дело Победы. Самоотверженным трудом оренбуржцы ковали победу в тылу.

Сохранение исторической памяти От того, как мы относимся к исторической памяти и чтим подвиг ветеранов, зависит будущее нашей Родины — сильной, независимой, многонациональной России. Сегодня, когда наша страна вновь ведет борьбу с нацизмом, героический подвиг фронтовиков Великой Отечественной войны служит верным ориентиром для бойцов специальной военной операции.

Поздравление ветеранов Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за мужество, стойкость и беззаветную любовь к Родине. Ваши ратные и трудовые подвиги навсегда вписаны в историю. Желаю вам крепкого здоровья, сил и мирного неба над головой!

С Днем Победы, оренбуржцы!