Как на Радоницу легко добраться до кладбищ в Оренбурге: 105 автобусов на маршрутах

Общественный транспорт к кладбищам

На Радоницу жители Оренбурга часто задаются вопросом, как добраться до кладбищ. В этом году будет организован общественный транспорт: 105 автобусов будут доставлять горожан к месту назначения.

График движения

Перевозка по трём муниципальным маршрутам будет действовать с 07:30 до 21:00:

№ 46Р «10 микрорайон — Кладбищенский комплекс»

№ 86Р «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»

№ 87Р «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»

По данным пресс-службы администрации города, стоимость проезда составит 30 рублей.

Места посадки

Для удобства пассажиров будут организованы следующие места посадки:

Никольский собор (улица Чкалова, д. 4)

ДК «Газовик» (улица Чкалова, д. 1)

АЗС (улица Монтажников, д. 27а)

Автостанция «10 микрорайон» (улица Волгоградская, д. 7)

Кладбищенский комплекс «Степной»

Ограничения движения

14 мая, в День поминовения усопших, на некоторых участках оренбургских дорог будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:00 по следующим улицам:

Тихая (от Загородного шоссе до кладбищенского комплекса «Степной»)

Авторемонтная (от улицы Монтажников до улицы 31-я Линия)

31 Линия (от улицы 34-я Линия до улицы Авторемонтной)

Обеспечение безопасности

В местах посадки и высадки пассажиров общественный порядок и безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники полиции и добровольная народная дружина из числа казаков.