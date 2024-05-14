Как на Радоницу легко добраться до кладбищ в Оренбурге: 105 автобусов на маршрутах

Общественный транспорт к кладбищам
На Радоницу жители Оренбурга часто задаются вопросом, как добраться до кладбищ. В этом году будет организован общественный транспорт: 105 автобусов будут доставлять горожан к месту назначения.
График движения
Перевозка по трём муниципальным маршрутам будет действовать с 07:30 до 21:00:
- № 46Р «10 микрорайон — Кладбищенский комплекс»
- № 86Р «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»
- № 87Р «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»
По данным пресс-службы администрации города, стоимость проезда составит 30 рублей.
Места посадки
Для удобства пассажиров будут организованы следующие места посадки:
- Никольский собор (улица Чкалова, д. 4)
- ДК «Газовик» (улица Чкалова, д. 1)
- АЗС (улица Монтажников, д. 27а)
- Автостанция «10 микрорайон» (улица Волгоградская, д. 7)
- Кладбищенский комплекс «Степной»
Ограничения движения
14 мая, в День поминовения усопших, на некоторых участках оренбургских дорог будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:00 по следующим улицам:
- Тихая (от Загородного шоссе до кладбищенского комплекса «Степной»)
- Авторемонтная (от улицы Монтажников до улицы 31-я Линия)
- 31 Линия (от улицы 34-я Линия до улицы Авторемонтной)
Обеспечение безопасности
В местах посадки и высадки пассажиров общественный порядок и безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники полиции и добровольная народная дружина из числа казаков.