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16 мая 2024 г.
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Как на Радоницу легко добраться до кладбищ в Оренбурге: 105 автобусов на маршрутах

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Общественный транспорт к кладбищам

На Радоницу жители Оренбурга часто задаются вопросом, как добраться до кладбищ. В этом году будет организован общественный транспорт: 105 автобусов будут доставлять горожан к месту назначения.

График движения

Перевозка по трём муниципальным маршрутам будет действовать с 07:30 до 21:00:

  • № 46Р «10 микрорайон — Кладбищенский комплекс»
  • № 86Р «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»
  • № 87Р «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»

По данным пресс-службы администрации города, стоимость проезда составит 30 рублей.

Места посадки

Для удобства пассажиров будут организованы следующие места посадки:

  • Никольский собор (улица Чкалова, д. 4)
  • ДК «Газовик» (улица Чкалова, д. 1)
  • АЗС (улица Монтажников, д. 27а)
  • Автостанция «10 микрорайон» (улица Волгоградская, д. 7)
  • Кладбищенский комплекс «Степной»

Ограничения движения

14 мая, в День поминовения усопших, на некоторых участках оренбургских дорог будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:00 по следующим улицам:

  • Тихая (от Загородного шоссе до кладбищенского комплекса «Степной»)
  • Авторемонтная (от улицы Монтажников до улицы 31-я Линия)
  • 31 Линия (от улицы 34-я Линия до улицы Авторемонтной)

Обеспечение безопасности

В местах посадки и высадки пассажиров общественный порядок и безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники полиции и добровольная народная дружина из числа казаков.

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