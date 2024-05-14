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16 мая 2024 г.
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Губернатор Оренбургской области отчитается об итогах работы 6 июня 2024 года

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Совет регионального парламента Оренбуржья утвердил дату следующего заседания Законодательного собрания. Все детали вы найдете в нашем материале.

Ежегодный отчет губернатора Оренбургской области назначен на 6 июня 2024 года. Эта дата станет ключевой для обсуждения итогов работы главы региона.

Парламентариям также предстоит определить дату выборов нового губернатора и утвердить кандидатуры членов Общественной палаты. Эта информация опубликована на официальном сайте Законодательного собрания Оренбуржья.

Отмечается, что окончательная повестка заседания будет сформирована 27 мая. В настоящее время профильные комитеты работают над 24 законопроектами и постановлениями, сообщает источник.

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