В ходе учений работники управления комбината «Уральская Сталь» продемонстрировали оперативность эвакуации

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») проведена плановая тренировка готовности к эвакуации и ликвидации условного пожара в здании управления. Мероприятие прошло в рамках Месячника пожарной безопасности на Уральской Стали.

Работники управления продемонстрировали оперативность при эвакуации из многоэтажного здания, а службы постоянной готовности (пожарные и сотрудники газоспасательной станции Промгазсервиса, скорой помощи и Уральского Стража, ответственные лица по гражданской обороне дирекций по производству, безопасности и других дирекций, Уральского Сервиса) оперативно отработали мероприятия оповещения, оцепления, поэтажной разведки, локализации и ликвидации учебного пожара, спасению и оказанию первой помощи пострадавшему. Общее время реагирования и отработки порядка действий по локализации и ликвидации составило – порядка 15 минут, что соответствует нормативному показателю при ликвидации возгорания в высотном здании с массовым пребыванием людей.

Положительная оценка действий всех участников тренировки является следствием планомерной профилактической работы по обеспечению безопасности сотрудников, которой на Уральской Стали традиционно уделяется повышенное внимание. Подобные тренировки по совершенствованию практических навыков реагирования и ликвидации возможных возгораний в зданиях с массовым пребыванием работников проводятся в здании управления дважды в год. В случае возникновения реальной угрозы это поможет избежать жертв и материально-технических потерь.