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19 мая 2024 г.
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Новые дома для орчан после паводка: что предлагают и как посмотреть

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Новые дома для орчан после паводка: что предлагают и как посмотреть

Варианты нового жилья

Губернатор Денис Паслер в своём Telegram-канале представил варианты нового жилья для орчан, чьи дома стали непригодными для проживания после паводка и подлежат сносу. Оренбургская компания «Сельский дом» разработала четыре варианта планировки индивидуальных жилых домов, исходя из количества членов семьи. Приобрести эти дома можно будет с использованием средств сертификатов.

Особенности новой застройки

  • Предчистовая отделка: Застройщик сдаст жилые дома в предчистовой отделке.
  • Коммуникации: Газовый котел, радиаторы и внутренняя разводка будут установлены застройщиком.

Выставочная площадка в Орске

С 20 мая в Центральном парке имени В. П. Поляничко в Орске начнет работать выставочная площадка. Здесь орчане смогут ознакомиться с предлагаемыми вариантами жилья и задать вопросы специалистам.

Решение для тех, кто планировал строительство

Это решение станет полезным для тех, кто планировал строительство новых домов. Вопрос с квартирами также решается: определяются потребности пострадавших в таком виде жилья и место застройки новых многоквартирных домов.

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