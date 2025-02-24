Врачи Оренбургской областной детской больницы спасли 13-летнего пациента

Врачи детского реанимационно-консультативного центра Областной детской больницы приняли участие в спасении 13-летнего пациента, находившегося в критическом состоянии.

Экстренная транспортировка для пересадки печени

20 февраля специалисты детского реанимационного консультативного центра совместно с врачами отделения экстренной консультативной помощи Оренбургской областной больницы им. В.И. Войнова организовали транспортировку ребенка, находившегося в коме и подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пациент был доставлен на борт МЧС из Оренбургской областной инфекционной больницы в ФГБУ НМИЦ ТИО им. В.И. Шумакова для экстренной пересадки печени.

Скоординированная помощь специалистов

Ключевую роль в организации перевода пациента в федеральный центр сыграла ежедневная консультативная поддержка врачей ДРКЦ совместно с главным внештатным детским анестезиологом-реаниматологом Министерства здравоохранения Оренбургской области Дианой Геворкян. Благодаря их слаженной работе удалось оперативно организовать экстренное лечение и спасти жизнь пациента.

Состав реанимационной бригады

В транспортировке ребенка участвовали:

Ольга Шуйскова – заведующая детским реанимационно-консультативным центром

– заведующая детским реанимационно-консультативным центром Антон Дьяченков – врач-анестезиолог-реаниматолог

– врач-анестезиолог-реаниматолог Елена Беспалова – медсестра-анестезист

Успешная операция и состояние пациента

На момент транспортировки состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое: на фоне тяжелой печеночной интоксикации развился отек головного мозга, что требовало немедленной пересадки печени. После экстренной эвакуации в НМИЦ ТИО им. В.И. Шумакова операция прошла успешно, и ребенок сейчас чувствует себя хорошо.

— Благодаря слаженному взаимодействию медицинских учреждений, профессиональной работе врачей в экстренных ситуациях и высокотехнологичной помощи удалось сохранить жизнь пациента, — отметила Ольга Шуйскова.