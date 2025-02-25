Дети-сироты в Оренбургской области: 87,2% воспитываются в семьях

Статистика семейного устройства

В Оренбургской области более 87% детей-сирот воспитываются в приёмных семьях или у родственников. Такой результат стал возможен благодаря системной работе по устройству несовершеннолетних в семейные условия.

Результаты и цифры

По данным на начало года, из 5815 детей, оставшихся без попечения родителей, 5075 (87,2%) проживают в семьях. В специализированных учреждениях находится 501 ребёнок.

Инфраструктура поддержки

В регионе работает 11 организаций для детей-сирот: 5 детских домов, 4 школы-интерната и 2 дома ребёнка. Кроме того, функционируют 36 школ приёмных родителей, где готовят будущих опекунов.

Система сопровождения

Первый заместитель министра образования Оренбургской области Нина Гордеева подчеркнула эффективность действующей системы. В неё входят: подбор и обучение замещающих родителей, подготовка детей к передаче в семью, психолого-педагогическое сопровождение приёмных семей. Сейчас в качестве потенциальных опекунов зарегистрированы 236 человек.