Уральская Сталь приступила к добыче известняка

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») запустил добычу известняка на приобретенном в 2023 году месторождении. Теперь предприятие имеет собственное сырьё для обеспечения своих производственных мощностей.

Первый подъём горной массы в карьере дочернего общества «Уральский Известняк» прошел успешно. Объект располагается в Новоорском районе на Южном участке Ириклинского месторождения. Был основан 13 лет назад, по предварительным подсчетам имеет на балансе 19 млн тонн этой породы, достаточных на 30 лет добычи.

В феврале здесь запланировано разработать 200 тыс. тонн породы. На расположенном рядом дробильно-сортировочном комплексе производительностью 50 тыс. тонн в месяц известняк доводят до необходимой металлургам фракции.

Известь металлурги применяют для десульфурации металла – удаления ухудшающей его свойства серы, добавляя в шихту для получения агломерата, чугуна и стали. Потребности комбината в этом ресурсе доходят до 50 тысяч тонн в месяц. При этом важен чистый состав сырья. Ириклинские залежи имеют высокое содержание карбоната кальция, что позволяет снизить затраты на производство извести на 5%, получить флюс наилучшего качества, а в конечном счёте – получать миллионы рублей на снижении себестоимости выпускаемой металлопродукции или от продажи известняка другим игрокам промышленной индустрии.