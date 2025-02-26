Свыше 24 тысяч жителей Оренбуржья получили компенсации за пострадавшее от паводка жилье

Дополнительное финансирование для пострадавших

Правительство Оренбургской области выделило еще 1 млрд рублей из резервного фонда на выплаты жителям. Эти средства помогут компенсировать ущерб гражданам, чьи дома пострадали или были полностью утрачены из-за наводнения в 2024 году.

Объемы финансовой помощи

К настоящему моменту общая сумма выплат превысила 19,3 млрд рублей. Из них 14,5 млрд поступили из федерального бюджета. Дополнительно 4,8 млрд рублей направил региональный бюджет Оренбуржья.

Улучшение условий поддержки населения

Власти региона также скорректировали порядок предоставления социальной помощи. Теперь жители, потерявшие жилье во время весеннего паводка, получили больше времени на принятие решений. Срок возможного изменения назначения полученного свидетельства увеличен с 6 до 10 месяцев.

Текущие результаты программы

Министерство строительства Оренбургской области продолжает выплачивать компенсации. Работа по обработке заявок близится к завершению — выполнено 99,6% от общего объема.

По состоянию на 25 февраля выплаты на капитальный ремонт получили 20,7 тысячи человек. Общая сумма этих компенсаций составила 13,3 млрд рублей.

Помощь при полной утрате жилья

Более 4,5 тысяч жителей региона получили свидетельства для компенсации утраченного жилья на сумму 8,8 млрд рублей. Из них 3,4 тысячи граждан уже приобрели новые квартиры или начали строительство домов.

Региональные меры поддержки

Благодаря дополнительным региональным программам возможность получить компенсацию появилась у 2,5 тысяч граждан, не подпадающих под федеральные категории. Более 2,2 тысячи оренбуржцев уже воспользовались этой возможностью.

Среди получателей — многодетные семьи, участники СВО и их родственники, семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры и представители других льготных категорий.