Инициатива Оренбуржья: повторная льготная ипотека для пострадавших при форс-мажоре

Новое предложение для защиты пострадавших

Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка России выступило с важной инициативой. Финансовые эксперты предлагают разрешить гражданам получать льготную ипотеку повторно, если их жилье было утрачено из-за форс-мажорных обстоятельств.

Эта идея уже направлена в службу защиты прав потребителей Банка России и получила положительный отклик. В ближайшее время инициативу рассмотрят органы исполнительной власти и прокуратура.

Реальные примеры необходимости изменений

Управляющий отделением Александр Стахнюк пояснил журналистам суть проблемы на конкретном примере. Многие семьи, оформившие льготную ипотеку и приобретшие дома, лишились жилья во время катастрофического паводка весной 2024 года.

«Ситуация нестандартная не только для жителей, но и для финансовых институтов. Выплату по кредиту удалось покрыть за счет страхования, но люди остались без крыши над головой», — отметил Стахнюк.

Ограничения текущего законодательства

По действующим правилам, льготная ипотека предоставляется человеку только один раз в жизни. Однако никто не застрахован от природных катаклизмов и других форс-мажорных обстоятельств.

Именно поэтому оренбургские финансисты изучили проблему и предложили внести изменения в законодательство. Это позволит пострадавшим от стихийных бедствий повторно воспользоваться льготными условиями кредитования.

Активная помощь пострадавшим

Оренбургское отделение Банка России активно участвовало в помощи жителям, пострадавшим от паводка. Финансовое учреждение тесно сотрудничало с правительством региона, банками и страховыми компаниями.

Для поддержки граждан была организована горячая линия. С 8 апреля по 1 мая 2024 года поступило более 600 обращений. Кроме того, проводились личные приемы граждан.

Масштабы бедствия

Весенний паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. В зоне затопления оказались Орск, Оренбург и другие населенные пункты области.

Стихия нанесла серьезный ущерб. Вода подтопила более 28 тысяч жилых домов. Многие семьи потеряли не только имущество, но и крышу над головой.