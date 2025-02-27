Высокотехнологичная медпомощь по ОМС: как получить лечение стоимостью в миллиарды рублей

В 2024 году 11 742 жителя региона прошли высокотехнологичное лечение. Общая стоимость составила 2,65 млрд рублей. В 2025 году финансирование вырастет до 3,28 млрд рублей.
Профили и Объёмы Лечения
Операции проводят по 20 направлениям. Лидируют сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия. Также популярны онкология, неонатология и урология.
Медики активно применяют передовые технологии. Это спасает жизни и улучшает качество лечения.
Как Получить Высокотехнологичную Помощь
Бесплатное лечение доступно по полису ОМС. Главное условие — медицинские показания. Решение принимает лечащий врач.
Для направления нужны документы. Среди них:
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- Медицинское заключение врача.
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- Протокол комиссии по месту жительства.
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- Заключение клиники, куда направляют пациента.
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- Выписка из медкарты с диагнозом и кодом МКБ-10.
Также требуются паспорт, полис ОМС и согласие на обработку данных.
После Лечения
Пациенты получают план наблюдения. В него входят лечение и реабилитация. Это помогает восстановлению.
Контакты для Справок
Оренбуржцы могут звонить в контакт-центр ТФОМС Оренбургской области. Номер: 8(800)100-56-03. Специалисты ответят на вопросы.
В 2024 году 11 742 жителя региона прошли высокотехнологичное лечение. Общая стоимость составила 2,65 млрд рублей. В 2025 году финансирование вырастет до 3,28 млрд рублей.
Профили и Объёмы Лечения
Операции проводят по 20 направлениям. Лидируют сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия. Также популярны онкология, неонатология и урология.
Медики активно применяют передовые технологии. Это спасает жизни и улучшает качество лечения.
Как Получить Высокотехнологичную Помощь
Бесплатное лечение доступно по полису ОМС. Главное условие — медицинские показания. Решение принимает лечащий врач.
Для направления нужны документы. Среди них:
-
- Медицинское заключение врача.
-
- Протокол комиссии по месту жительства.
-
- Заключение клиники, куда направляют пациента.
-
- Выписка из медкарты с диагнозом и кодом МКБ-10.
Также требуются паспорт, полис ОМС и согласие на обработку данных.
После Лечения
Пациенты получают план наблюдения. В него входят лечение и реабилитация. Это помогает восстановлению.
Контакты для Справок
Оренбуржцы могут звонить в контакт-центр ТФОМС Оренбургской области. Номер: 8(800)100-56-03. Специалисты ответят на вопросы.