Высокотехнологичная медпомощь по ОМС: как получить лечение стоимостью в миллиарды рублей

В 2024 году 11 742 жителя региона прошли высокотехнологичное лечение. Общая стоимость составила 2,65 млрд рублей. В 2025 году финансирование вырастет до 3,28 млрд рублей.

Профили и Объёмы Лечения

Операции проводят по 20 направлениям. Лидируют сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия. Также популярны онкология, неонатология и урология.

Медики активно применяют передовые технологии. Это спасает жизни и улучшает качество лечения.

Как Получить Высокотехнологичную Помощь

Бесплатное лечение доступно по полису ОМС. Главное условие — медицинские показания. Решение принимает лечащий врач.

Для направления нужны документы. Среди них:

Медицинское заключение врача.



Протокол комиссии по месту жительства.



Заключение клиники, куда направляют пациента.



Выписка из медкарты с диагнозом и кодом МКБ-10.



Также требуются паспорт, полис ОМС и согласие на обработку данных.

После Лечения

Пациенты получают план наблюдения. В него входят лечение и реабилитация. Это помогает восстановлению.

Контакты для Справок

Оренбуржцы могут звонить в контакт-центр ТФОМС Оренбургской области. Номер: 8(800)100-56-03. Специалисты ответят на вопросы.