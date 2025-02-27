Оренбуржье преображается: новый этап благоустройства

В Оренбургской области стартует новый этап программы по созданию комфортной среды. Проект «Инфраструктура для жизни» заменит программу «Жилье и городская среда».

«Инфраструктура для жизни»: новые объекты

В 2025 году планируют обновить 74 объекта. Работы пройдут в 16 муниципалитетах региона.

Например, в Оренбурге обновят сквер имени Ленина. Также работы пройдут на территории, ограниченной улицей Братьев Хусаиновых.

В Орске преобразится Центральный парк культуры. В Бузулуке изменения коснутся парка имени Толстого.

В Бугуруслане приведут в порядок сквер «Комсомольский». В Новотроицке обновят улицу Советскую.

В Соль-Илецке благоустроят сквер на улице Карла Маркса. В Абдулино изменения затронут аллею на улице Коммунистической.

Выбор жителей и планы

Большинство объектов выбрали жители Оренбуржья. Они голосовали на платформе 56.gorodsreda.ru.

В настоящее время идет поиск подрядчиков. Компании, которые будут выполнять работы, определят в ходе конкурсов. Контракты планируют заключить до 1 апреля 2025 года.

Результаты прошлых лет

С 2017 года в регионе обновили 393 объекта. Это парки, скверы, набережные, дворы.

Новые пространства становятся местами отдыха. Кроме того, там проводят культурные и спортивные мероприятия. Таким образом, «Инфраструктура для жизни» действительно меняет облик региона.