В Оренбуржье продолжаются выплаты компенсаций пострадавшим от паводка

Социальные выплаты получили 99% пострадавших

Губернатор Денис Паслер сообщил, что компенсации за последствия паводка получили почти все пострадавшие оренбуржцы. В своем Telegram-канале он отметил, что на счета граждан была перечислена индексация социальных выплат.

Размер единовременной материальной помощи варьируется от 5 000 до 25 000 рублей. Эти средства предназначены для компенсации ущерба здоровью, утраты имущества первой необходимости, а также в рамках поддержки в условиях чрезвычайной ситуации.

В общей сложности 99% пострадавших уже получили проиндексированные выплаты. Работа по их назначению продолжается, учитывая решения судов и корректировки реквизитов получателей.

Оказание помощи: цифры и масштабы

С апреля 2024 года органы социальной защиты назначили более 389 тысяч выплат для 311 тысяч оренбуржцев. Общий объем выделенных средств составил 15,45 млрд рублей.

Дополнительную поддержку получили 14 513 человек, из них:

5 195 – компенсации на оплату аренды жилья,

– компенсации на оплату аренды жилья, 9 318 – садоводы, пострадавшие от паводка.

Роль судов в процессе выплат

27 февраля в Оренбургской области прошла областная конференция судей, на которой подвели итоги работы судебной системы за 2024 год и обозначили задачи на текущий период.

Одним из ключевых вопросов стало рассмотрение исковых заявлений, связанных с последствиями паводка. На данный момент в судах находится более 4 000 исков от жителей региона.

Губернатор Денис Паслер обратился к судьям с просьбой ускорить процесс рассмотрения таких заявлений:

«Прошу по возможности ускорить рассмотрение дел, связанных с последствиями паводка. Люди очень ждут решений, которые позволят им получить право на меры поддержки», – подчеркнул он.

Дополнительные меры поддержки

Денис Паслер отметил, что правительство области выполнило все обязательства перед пострадавшими. Дополнительно были введены региональные меры поддержки, чтобы охватить как можно больше жителей.

Однако в ряде случаев выплаты задерживаются из-за отсутствия регистрации жилья или необходимости подтверждения факта проживания в затопленном доме. В таких ситуациях необходимо строгое соблюдение законодательства.