Год работы новой детской поликлиники в Оренбурге: результаты и планы модернизации здравоохранения

Современная медицина для детей: итоги первого года работы

В Оренбурге исполнился год с момента открытия новой поликлиники № 8 при Городской детской больнице. Учреждение прошло капитальный ремонт в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Сегодня это многопрофильный медицинский центр, включающий:

Педиатрическое отделение

Консультативно-диагностический центр

Центр лечебной и спортивной медицины

Отделение лучевой и функциональной диагностики

Стоматологическую поликлинику

Медицинская реабилитация: инновационные технологии и оборудование

Отделение медицинской реабилитации оснащено современными кабинетами:

физиотерапии,

лечебной физкультуры,

медицинского массажа,

механотерапии,

психологической и логопедической помощи.

Для амбулаторной реабилитации используются роботизированные тренажеры, современные физиотерапевтические комплексы, методики логопедической коррекции и нейропсихологического тестирования.

В 2024 году:

Количество физиотерапевтических процедур составило 29 493 .

. Полное курсовое лечение прошли 2 721 ребенка .

. Пациенты получили консультации физиотерапевта, специалиста по лечебной физкультуре, логопеда и психолога.

Также в отделении проводится подготовка юных спортсменов к тренировкам и восстановительное лечение после травм.

Модернизация здравоохранения в 2025 году

В 2025 году в Оренбургской области продолжится развитие медицинской инфраструктуры в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Планируется:

Установка 30 современных модульных медпунктов , в том числе 26 ФАПов, 2 амбулаторий и 2 поликлиник .

, в том числе . Капитальный ремонт 103 объектов здравоохранения.

здравоохранения. Закупка более 800 000 единиц медицинского оборудования , из них 600 000 – для ФАПов .

, из них . Приобретение 96 транспортных средств для медучреждений.

Эти меры направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи в регионе, особенно в удаленных районах.