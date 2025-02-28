Год работы новой детской поликлиники в Оренбурге: результаты и планы модернизации здравоохранения

Цифровой рентген-аппарат Медикс-РС-Амико в детской больнице Оренбурга

Современная медицина для детей: итоги первого года работы

В Оренбурге исполнился год с момента открытия новой поликлиники № 8 при Городской детской больнице. Учреждение прошло капитальный ремонт в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Сегодня это многопрофильный медицинский центр, включающий:

  • Педиатрическое отделение
  • Консультативно-диагностический центр
  • Центр лечебной и спортивной медицины
  • Отделение лучевой и функциональной диагностики
  • Стоматологическую поликлинику

Медицинская реабилитация: инновационные технологии и оборудование

Отделение медицинской реабилитации оснащено современными кабинетами:

  • физиотерапии,
  • лечебной физкультуры,
  • медицинского массажа,
  • механотерапии,
  • психологической и логопедической помощи.

Для амбулаторной реабилитации используются роботизированные тренажеры, современные физиотерапевтические комплексы, методики логопедической коррекции и нейропсихологического тестирования.

В 2024 году:

  • Количество физиотерапевтических процедур составило 29 493.
  • Полное курсовое лечение прошли 2 721 ребенка.
  • Пациенты получили консультации физиотерапевта, специалиста по лечебной физкультуре, логопеда и психолога.

Также в отделении проводится подготовка юных спортсменов к тренировкам и восстановительное лечение после травм.

Модернизация здравоохранения в 2025 году

В 2025 году в Оренбургской области продолжится развитие медицинской инфраструктуры в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Планируется:

  • Установка 30 современных модульных медпунктов, в том числе 26 ФАПов, 2 амбулаторий и 2 поликлиник.
  • Капитальный ремонт 103 объектов здравоохранения.
  • Закупка более 800 000 единиц медицинского оборудования, из них 600 000 – для ФАПов.
  • Приобретение 96 транспортных средств для медучреждений.

Эти меры направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи в регионе, особенно в удаленных районах.

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