Год работы новой детской поликлиники в Оренбурге: результаты и планы модернизации здравоохранения

Современная медицина для детей: итоги первого года работы
В Оренбурге исполнился год с момента открытия новой поликлиники № 8 при Городской детской больнице. Учреждение прошло капитальный ремонт в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Сегодня это многопрофильный медицинский центр, включающий:
- Педиатрическое отделение
- Консультативно-диагностический центр
- Центр лечебной и спортивной медицины
- Отделение лучевой и функциональной диагностики
- Стоматологическую поликлинику
Медицинская реабилитация: инновационные технологии и оборудование
Отделение медицинской реабилитации оснащено современными кабинетами:
- физиотерапии,
- лечебной физкультуры,
- медицинского массажа,
- механотерапии,
- психологической и логопедической помощи.
Для амбулаторной реабилитации используются роботизированные тренажеры, современные физиотерапевтические комплексы, методики логопедической коррекции и нейропсихологического тестирования.
В 2024 году:
- Количество физиотерапевтических процедур составило 29 493.
- Полное курсовое лечение прошли 2 721 ребенка.
- Пациенты получили консультации физиотерапевта, специалиста по лечебной физкультуре, логопеда и психолога.
Также в отделении проводится подготовка юных спортсменов к тренировкам и восстановительное лечение после травм.
Модернизация здравоохранения в 2025 году
В 2025 году в Оренбургской области продолжится развитие медицинской инфраструктуры в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Планируется:
- Установка 30 современных модульных медпунктов, в том числе 26 ФАПов, 2 амбулаторий и 2 поликлиник.
- Капитальный ремонт 103 объектов здравоохранения.
- Закупка более 800 000 единиц медицинского оборудования, из них 600 000 – для ФАПов.
- Приобретение 96 транспортных средств для медучреждений.
Эти меры направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи в регионе, особенно в удаленных районах.