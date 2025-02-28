Паводок-2025: Оренбуржье готовится к возможному повторению прошлогоднего сценария

Комиссия ЧС оценила риски паводка

28 февраля в Оренбургской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основной темой обсуждения стали меры по обеспечению безопасности жителей в период весеннего паводка 2025 года.

По данным «Вести Оренбуржья», первый вице-губернатор Сергей Балыкин призвал службы экстренного реагирования и муниципалитеты готовиться к неблагоприятному развитию ситуации.

— Отсутствие долгосрочного прогноза, обстановка в соседних регионах — Башкортостане, Челябинской и Самарской областях, а также в приграничных территориях Казахстана заставляют нас учитывать наихудший сценарий, — заявил Балыкин. — Гидрологическая обстановка указывает на возможность серьёзного паводка.

Факторы риска

Комиссия отметила несколько факторов, увеличивающих вероятность подтоплений. Среди них:

Увеличенная глубина промерзания почвы в большинстве районов.

Высокая заполненность водохранилищ в соседних регионах.

Повышенный приток воды из других областей.

По инициативе губернатора Дениса Паслера, в федеральные ведомства направлены обращения о регулировании водосбросов. Уже начался увеличенный сброс воды из водохранилищ, несмотря на отсутствие окончательных прогнозов. Ожидается, что уточнённые данные о паводке появятся к 5 марта.

Ситуация на Сакмарском водохранилище

Особое внимание комиссия уделила реке Сакмара. В Башкортостане на её притоке расположено Сакмарское водохранилище, где сейчас идёт капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

— Объём водохранилища — 26,5 млн кубометров, из них заполнено 9 млн. Приток составляет 5,5 куб. м/с, сброс идёт в том же объёме, — сообщил начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области Сергей Ридель.

Защитные меры и контроль

Министерство чрезвычайных ситуаций обратило внимание на отсутствие защитных сооружений во многих коттеджных посёлках под Оренбургом. Важным шагом станет расчистка мостов от мусора, чтобы предотвратить заторы и беспрепятственно пропустить паводковые воды.

Кроме того, власти усиливают контроль за бесхозяйными водохранилищами. Их количество за последние годы снизилось с 25 до 3, однако остаются объекты, требующие дополнительного мониторинга.

Регулирование водосбросов

С 26 февраля увеличен сброс воды с Ириклинского водохранилища — до 156 кубометров в секунду. Этот режим сохранится до 12 марта, но при необходимости параметры могут быть скорректированы в зависимости от снегозапасов и притока воды.

Кроме того, сбросы с Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилищ увеличены до 25 кубометров в секунду, а приток в Ириклу уже превышает февральскую норму более чем в три раза — 22 кубометра в секунду вместо 6,7.

По словам начальника Оренбургского центра по гидрометеорологии Василия Мещерина, точные прогнозы половодья пока отсутствуют. Однако интенсивный приток воды из других регионов указывает на необходимость готовности к сложному паводковому сезону.