Смертность от алкоголя растет: Оренбуржье принимает меры

Оренбургская область борется со злоупотреблением алкоголем для увеличения продолжительности жизни

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о комплексе мер, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголем в регионе. Эта инициатива соответствует поставленной Президентом Владимиром Путиным задаче увеличения продолжительности жизни россиян.

Цель – увеличение продолжительности жизни

«Главная задача, поставленная Президентом Путиным, — это увеличение продолжительности активной жизни граждан», — заявил Денис Паслер. Это подразумевает комплексный подход: укрепление здоровья населения, поддержку семей и повышение общего благосостояния. Ключевой показатель – достижение средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036 году.

Тревожная статистика смертности

Одним из препятствий на пути к этой цели является злоупотребление алкоголем. «Анализ ситуации в Оренбургской области выявил тревожные тенденции», — отметил губернатор. В 2024 году более 1000 жителей региона умерли от заболеваний, напрямую связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, таких как болезни сердца и цирроз печени. Еще 1500 смертей связаны с алкоголем косвенно.

Региональные различия и «антилидеры»

Ситуация с потреблением алкоголя в регионе неоднородна. Наихудшие показатели зафиксированы в Медногорске, Бугурусланском, Грачевском, Переволоцком и Октябрьском районах.

Комплексный подход к решению проблемы

«Необходимо срочно изменить негативную тенденцию», — подчеркнул Паслер. Он добавил, что бездействие приведет к ухудшению ситуации, о чем свидетельствуют прогнозы медиков, демографов и социологов. Решение проблемы требует комплексного подхода: от усиления контроля за нелегальным оборотом алкоголя до пропаганды здорового образа жизни и поддержки соответствующих инициатив некоммерческих организаций (НКО).

Первые шаги: ограничение продажи алкоголя

С 1 марта в регионе вступили в силу новые ограничения. Время продажи пива и другого алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях («наливайках»), сокращено. Теперь алкоголь в таких точках можно приобрести только с 10:00 до 22:00. Это приведёт правила работы таких торговых точек к единому стандарту, который действует для всех предприятий региона.

Усиление контроля и общественное участие

Власти намерены усилить контроль за соблюдением новых правил. Кроме того, планируется проведение «контрольных закупок» для выявления недобросовестных продавцов.

«Мы активизируем взаимодействие правоохранительных органов и общественности», — добавил Паслер. Также в ближайшее время будет запущена «горячая линия», на которую жители смогут сообщать о нарушениях.