В Оренбурге наградили победителей конкурсов «Женщина года» и «Семья года»

Торжественная церемония награждения состоялась в драмтеатре имени Горького

Сегодня, 3 марта, в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького прошла церемония награждения победителей муниципальных конкурсов «Женщина года» и «Семья года». Обладателей почётных званий поздравили первый заместитель главы Оренбурга Вячеслав Объедков и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.

Признание заслуг и вклад в развитие города

В своем выступлении Вячеслав Объедков отметил исключительную роль женщин и семей в жизни общества:

– Я искренне восхищаюсь целеустремлённостью, силой духа и умением женщин добиваться успеха, несмотря на обстоятельства. Спасибо вам за труд и вклад в развитие города! Сегодня мы также чествуем крепкие семьи Оренбурга. Поддержка семейных ценностей – важная задача для нас, – сказал он.

Особые слова благодарности были адресованы семьям участников специальной военной операции. Вячеслав Объедков подчеркнул, что любовь к Родине закладывается в семье, и выразил признательность оренбуржцам за достойное воспитание детей.

Победительницы конкурса «Женщина года»

На победу в 11 номинациях претендовала 41 участница. Среди лауреатов – представительницы бизнеса, науки, образования, культуры, общественной деятельности.

«Женщина-мать» – Гульжанат Салигбаева , мать четверых детей.

– , мать четверых детей. «Тепло материнского сердца» – Валентина Косых , координатор фонда «Народный фронт. Всё для Победы».

– , координатор фонда «Народный фронт. Всё для Победы». «Женщина и милосердие» – Ольга Скалина , администратор волонтёрской группы «Волонтёры Дома офицеров».

– , администратор волонтёрской группы «Волонтёры Дома офицеров». «Женщина и здоровый образ жизни» – Елена Пряхина , главный врач санатория-профилактория «Чайка».

– , главный врач санатория-профилактория «Чайка». «Деловая женщина» – Лилия Давлетьярова , руководитель предприятия общественного питания.

– , руководитель предприятия общественного питания. «Женщина в производстве» – Ольга Андриенко , руководитель отдела качества компании «Пластик».

– , руководитель отдела качества компании «Пластик». «Женщина-учёный» – Елена Мищенко , декан юридического факультета ОГУ, доктор юридических наук.

– , декан юридического факультета ОГУ, доктор юридических наук. «Женщина в образовании» – Светлана Игошина , учитель географии и биологии СОШ №48.

– , учитель географии и биологии СОШ №48. «Женщина в культуре» – Светлана Борисова , директор Оренбургского областного театра музыкальной комедии.

– , директор Оренбургского областного театра музыкальной комедии. «Щедрость души» – Алёна Паршина , педагог Многопрофильного центра дополнительного образования.

– , педагог Многопрофильного центра дополнительного образования. «Женщина – общественный деятель» – Анастасия Местяшова, председатель областного отделения Общероссийской организации семей погибших защитников Отечества.

Лауреаты конкурса «Семья года – 2024»

В этом году на победу претендовали 13 семей. В результате конкурсного отбора звание лауреатов получили пять семей.

«Молодая семья» – Курмангалий и Сауле Уразбаевы , воспитывают двоих детей.

– , воспитывают двоих детей. «Многодетная семья» – Роман и Галина Чеботарёвы , родители семерых детей.

– , родители семерых детей. «Семья-хранитель традиций» – Подкопаловы , общий стаж династии – 145 лет.

– , общий стаж династии – 145 лет. «Сельская семья» – Екатерина и Иван Чикризовы , жители села Краснохолм.

– , жители села Краснохолм. «Золотая семья» – Павел Иванович и Ирина Александровна Феоктистовы, в браке 60 лет.

Чета Феоктистовых воспитала двоих сыновей, а глава семьи когда-то одержал победу в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Сегодня супруги ведут активный образ жизни, помогают детям, внукам и правнукам, наслаждаются дачным отдыхом и мечтают о долгих счастливых годах вместе.

– Секрет семейного счастья – во взаимопонимании, поддержке и терпении. Мы начинали с нуля, но вместе справились с трудностями и построили счастливую жизнь, – поделились супруги.

Творческая программа и праздничная атмосфера

Завершилось мероприятие выступлениями лучших вокальных ансамблей и танцевальных коллективов Оренбурга. Гости вечера насладились музыкальными номерами, создававшими праздничную атмосферу.