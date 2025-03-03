В Оренбурге наградили победителей конкурсов «Женщина года» и «Семья года»

Торжественная церемония награждения состоялась в драмтеатре имени Горького
Сегодня, 3 марта, в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького прошла церемония награждения победителей муниципальных конкурсов «Женщина года» и «Семья года». Обладателей почётных званий поздравили первый заместитель главы Оренбурга Вячеслав Объедков и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.
Признание заслуг и вклад в развитие города
В своем выступлении Вячеслав Объедков отметил исключительную роль женщин и семей в жизни общества:
– Я искренне восхищаюсь целеустремлённостью, силой духа и умением женщин добиваться успеха, несмотря на обстоятельства. Спасибо вам за труд и вклад в развитие города! Сегодня мы также чествуем крепкие семьи Оренбурга. Поддержка семейных ценностей – важная задача для нас, – сказал он.
Особые слова благодарности были адресованы семьям участников специальной военной операции. Вячеслав Объедков подчеркнул, что любовь к Родине закладывается в семье, и выразил признательность оренбуржцам за достойное воспитание детей.
Победительницы конкурса «Женщина года»
На победу в 11 номинациях претендовала 41 участница. Среди лауреатов – представительницы бизнеса, науки, образования, культуры, общественной деятельности.
- «Женщина-мать» – Гульжанат Салигбаева, мать четверых детей.
- «Тепло материнского сердца» – Валентина Косых, координатор фонда «Народный фронт. Всё для Победы».
- «Женщина и милосердие» – Ольга Скалина, администратор волонтёрской группы «Волонтёры Дома офицеров».
- «Женщина и здоровый образ жизни» – Елена Пряхина, главный врач санатория-профилактория «Чайка».
- «Деловая женщина» – Лилия Давлетьярова, руководитель предприятия общественного питания.
- «Женщина в производстве» – Ольга Андриенко, руководитель отдела качества компании «Пластик».
- «Женщина-учёный» – Елена Мищенко, декан юридического факультета ОГУ, доктор юридических наук.
- «Женщина в образовании» – Светлана Игошина, учитель географии и биологии СОШ №48.
- «Женщина в культуре» – Светлана Борисова, директор Оренбургского областного театра музыкальной комедии.
- «Щедрость души» – Алёна Паршина, педагог Многопрофильного центра дополнительного образования.
- «Женщина – общественный деятель» – Анастасия Местяшова, председатель областного отделения Общероссийской организации семей погибших защитников Отечества.
Лауреаты конкурса «Семья года – 2024»
В этом году на победу претендовали 13 семей. В результате конкурсного отбора звание лауреатов получили пять семей.
- «Молодая семья» – Курмангалий и Сауле Уразбаевы, воспитывают двоих детей.
- «Многодетная семья» – Роман и Галина Чеботарёвы, родители семерых детей.
- «Семья-хранитель традиций» – Подкопаловы, общий стаж династии – 145 лет.
- «Сельская семья» – Екатерина и Иван Чикризовы, жители села Краснохолм.
- «Золотая семья» – Павел Иванович и Ирина Александровна Феоктистовы, в браке 60 лет.
Чета Феоктистовых воспитала двоих сыновей, а глава семьи когда-то одержал победу в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Сегодня супруги ведут активный образ жизни, помогают детям, внукам и правнукам, наслаждаются дачным отдыхом и мечтают о долгих счастливых годах вместе.
– Секрет семейного счастья – во взаимопонимании, поддержке и терпении. Мы начинали с нуля, но вместе справились с трудностями и построили счастливую жизнь, – поделились супруги.
Творческая программа и праздничная атмосфера
Завершилось мероприятие выступлениями лучших вокальных ансамблей и танцевальных коллективов Оренбурга. Гости вечера насладились музыкальными номерами, создававшими праздничную атмосферу.