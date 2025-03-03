В Оренбурге наградили победителей конкурсов «Женщина года» и «Семья года»

церемония награждения победителей конкурсов «Женщина года» и «Семья года»

Торжественная церемония награждения состоялась в драмтеатре имени Горького

Сегодня, 3 марта, в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького прошла церемония награждения победителей муниципальных конкурсов «Женщина года» и «Семья года». Обладателей почётных званий поздравили первый заместитель главы Оренбурга Вячеслав Объедков и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.

Признание заслуг и вклад в развитие города

В своем выступлении Вячеслав Объедков отметил исключительную роль женщин и семей в жизни общества:

– Я искренне восхищаюсь целеустремлённостью, силой духа и умением женщин добиваться успеха, несмотря на обстоятельства. Спасибо вам за труд и вклад в развитие города! Сегодня мы также чествуем крепкие семьи Оренбурга. Поддержка семейных ценностей – важная задача для нас, – сказал он.

Особые слова благодарности были адресованы семьям участников специальной военной операции. Вячеслав Объедков подчеркнул, что любовь к Родине закладывается в семье, и выразил признательность оренбуржцам за достойное воспитание детей.

церемония награждения победителей конкурсов «Женщина года» и «Семья года»

Победительницы конкурса «Женщина года»

На победу в 11 номинациях претендовала 41 участница. Среди лауреатов – представительницы бизнеса, науки, образования, культуры, общественной деятельности.

  • «Женщина-мать»Гульжанат Салигбаева, мать четверых детей.
  • «Тепло материнского сердца»Валентина Косых, координатор фонда «Народный фронт. Всё для Победы».
  • «Женщина и милосердие»Ольга Скалина, администратор волонтёрской группы «Волонтёры Дома офицеров».
  • «Женщина и здоровый образ жизни»Елена Пряхина, главный врач санатория-профилактория «Чайка».
  • «Деловая женщина»Лилия Давлетьярова, руководитель предприятия общественного питания.
  • «Женщина в производстве»Ольга Андриенко, руководитель отдела качества компании «Пластик».
  • «Женщина-учёный»Елена Мищенко, декан юридического факультета ОГУ, доктор юридических наук.
  • «Женщина в образовании»Светлана Игошина, учитель географии и биологии СОШ №48.
  • «Женщина в культуре»Светлана Борисова, директор Оренбургского областного театра музыкальной комедии.
  • «Щедрость души»Алёна Паршина, педагог Многопрофильного центра дополнительного образования.
  • «Женщина – общественный деятель»Анастасия Местяшова, председатель областного отделения Общероссийской организации семей погибших защитников Отечества.

Лауреаты конкурса «Семья года – 2024»

В этом году на победу претендовали 13 семей. В результате конкурсного отбора звание лауреатов получили пять семей.

  • «Молодая семья»Курмангалий и Сауле Уразбаевы, воспитывают двоих детей.
  • «Многодетная семья»Роман и Галина Чеботарёвы, родители семерых детей.
  • «Семья-хранитель традиций»Подкопаловы, общий стаж династии – 145 лет.
  • «Сельская семья»Екатерина и Иван Чикризовы, жители села Краснохолм.
  • «Золотая семья»Павел Иванович и Ирина Александровна Феоктистовы, в браке 60 лет.

Чета Феоктистовых воспитала двоих сыновей, а глава семьи когда-то одержал победу в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Сегодня супруги ведут активный образ жизни, помогают детям, внукам и правнукам, наслаждаются дачным отдыхом и мечтают о долгих счастливых годах вместе.

– Секрет семейного счастья – во взаимопонимании, поддержке и терпении. Мы начинали с нуля, но вместе справились с трудностями и построили счастливую жизнь, – поделились супруги.

Творческая программа и праздничная атмосфера

Завершилось мероприятие выступлениями лучших вокальных ансамблей и танцевальных коллективов Оренбурга. Гости вечера насладились музыкальными номерами, создававшими праздничную атмосферу.

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