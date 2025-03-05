Борьба за выживание — сможет ли «Оренбург» остаться в РПЛ по итогам сезона

Первую часть футбольного сезона-2024/2025 «Оренбург» провалил: в чемпионате 12 поражений, 5 ничьих и 1 победа. Это сказалось на котировках букмекеров, принимающих ставки на матчи РПЛ. Коэффициент на вылет команды составляет 1.20 (вероятность 83,3%). Но не всё так мрачно, как кажется. Давайте оценим перспективы команды на весеннюю часть сезона.

Ситуация сложная, но у «Оренбурга» все шансы остаться в РПЛ

После возврата в Премьер-лигу в 2022 году каждый сезон «Оренбурга» был сложным. Постоянно повторялся одинаковый сценарий — продажа лидеров летом, покупка новых игроков и отстройка новой игры первую часть сезона.

Во второй части каждого из сезонов «Оренбург» набирал ход и оставался в высшем дивизионе. В этот раз что-то пошло не так — главный тренер Владимир Слишкович никак не подберёт тактику, дающую результат. Одно время ходили слухи, что он покинет команду, но ему дали ещё один шанс. И если чёрная серия продлится и после зимней паузы, вряд ли боснийский коуч продержится у руля до конца сезона.

Несмотря на провальные результаты, многие специалисты отмечали, что команда играет не хуже многих конкурентов. К примеру, тренер Валерий Непомнящий уверен, что борьба за выживание продлится до последних туров. По его мнению, «Оренбург» не заслуживает 16-го места и команде по силам закрыть восьмиочковое отставание от зоны стыковых матчей.

Многое будет зависеть от результатов конкурентов, но вряд ли «Ахмат», «Факел», «Химки» и «Пари НН» проведут идеальную вторую часть сезона.

В целом, клуб сохранил основной состав, провёл точечные усиления и неплохо заработал. Точных данных по суммам трансферов Переса, Кеняйкина и Горбани нет, хотя инсайдеры утверждают, что клуб получил за них более 3 млн евро — более чем серьёзная финансовая подпитка в зимнюю паузу.

Состав пополнился защитником Татаевым и нападающим Савельевым. Оценивать их перспективы пока сложно, так как они не играли на высоком уровне и пока не проявили себя в РПЛ. Делать какие-то выводы можно будет ближе к апрелю, а пока команда готовится влиться в сезон и собирается бороться за выживание. Сейчас у «Оренбурга» нет права на ошибку — нужно вгрызаться зубами в каждый матч и стараться брать очки даже тогда, когда шансы минимальны.