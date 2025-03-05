Предприятия Уральской Стали во второй раз объединила Прямая линия

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») прошла Ежегодная Прямая линия «Уральская Сталь сегодня». Металлурги подвели итоги трёхлетней работы в составе единой компании, обозначили планы её развития, а также ответили на волнующие работников вопросы.

Очно и онлайн к мероприятию присоединились руководители управляющей компании, представители трудовых коллективов Загорского трубного завода, Уральской Стали и дочерних предприятий, а также студенты и преподаватели базовых учреждений – головного вуза МИСИС и его новотроицкого филиала, Сергиево-Посадского колледжа, новотроицкого политехнического колледжа и строительного техникума. Всего порядка 3 тысяч человек.

Генеральный директор Уральской Стали Денис Сафин отметил планы на дальнейшее развитие комбината в составе группы «Уральская Сталь», продолжение реализации принятой инвестпрограммы, проведения ремонтов помещений непроизводственного назначения и расширения программы жилищного строительства в Новотроицке с определением возведения новых жилых объектов к Дню металлурга. Работников новотроицкого комбината порадовал новостью о выплате премии в честь празднования 70-летия предприятия.

Управляющий директор комбината Сергей Журавлёв отметил, что опыт прошлого года с полезными экспериментами на всех переделах предприятия позволил получить позитивные результаты по снижению себестоимости основных видов продукции и, несмотря на объективные вызовы, гордиться достижениями и строить амбициозные планы.

В режиме диалога работники смогли задать руководителям компании вопросы и напрямую получить обнадёживающие ответы на волнующие темы по перспективам загрузки Загорского трубопрокатного завода и о развитии корпоративной медицины, об индексации зарплат в текущем году и реализации программ поддержки студенчества и работающей молодежи.

В завершении встречи состоялась презентация книги, посвященной 70-летию комбината «Уральская Сталь». Первый экземпляр юбилейного издания для музея комбината подписали Денис Сафин и Сергей Журавлёв.