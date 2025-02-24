Иранские холдинги обсуждают проекты в Оренбургской области

Глава Министерства экономического развития Оренбургской области Игнат Петухов сообщил, что иранские компании планируют реализовать совместные проекты с регионом. В настоящее время обсуждаются детали сотрудничества.

Переговоры в Тегеране

Делегация Оренбургской области находится с визитом в Тегеране. Основная цель поездки — переговоры с иранскими холдингами. Уже состоялись стартовые встречи, на которых стороны обсудили начало сотрудничества.

План действий

Петухов отметил, что планируется разработать стратегию взаимодействия с федеральными министерствами Ирана и провинцией Исфахан. Представители региона также провели встречу с заместителем министра промышленности Ирана, который подтвердил заинтересованность в совместных проектах.

Дополнительные встречи

Министерство промышленности Ирана организовало для оренбургской делегации дополнительные встречи с местными предприятиями. Это позволит расширить круг потенциальных партнеров.

Подарок президенту Ирана

Во время визита делегация вручила президенту Ирана Масуду Пезешкиану оренбургский пуховый платок в знак укрепления дружественных связей.