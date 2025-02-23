Губернатор Оренбургской области Денис Паслер почтил память Героев

Возложение цветов в День защитника Отечества

В День защитника Отечества губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил село Городки Тюльганского района – родину Героя России Александра Прохоренко. Здесь прошёл торжественный митинг, в котором участвовали родители героя Александр и Наталья Прохоренко, глава района Игорь Буцких, представители администрации, сельсовета, ветераны, школьники и местные жители.

Память и героизм земляков

Обращаясь к собравшимся, Денис Паслер подчеркнул, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– В этот особенный год, посвящённый подвигам защитников Родины, важно помнить, что Тюльганский район вписал немало славных страниц в историю страны. Наши земляки доказали свою верность долгу и Отечеству, – отметил губернатор.

Тюльганский район – родина пяти Героев Советского Союза:

Василия Бояркина ,

, Михаила Гирина ,

, Николая Мельника ,

, Константина Оргина ,

, Алексея Редько.

Здесь родился Александр Медведев, полный кавалер ордена Славы, а также Герой России Александр Прохоренко, чья героическая гибель в Сирии стала символом преданности Родине.

Село Городки также является малой родиной Александра Бобкова, погибшего в Афганистане, и Вадима Бондина, павшего в ходе специальной военной операции.

– Сегодня наши военнослужащие продолжают традиции героизма, с честью выполняя свой долг. Их мужество – это пример самоотверженности, подобно тому, как наши предки защищали страну в годы войны, – подчеркнул Денис Паслер.

Торжественная церемония

В завершение мероприятия губернатор возложил цветы к бюсту Александра Прохоренко, установленному во дворе школы, а также к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.