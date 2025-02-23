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24 февраля 2025 г.
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С Днём Защитника Отечества! Поздравление от управляющего директора АО «Уральская Сталь»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества!

Этот день – дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь военной службе и обеспечению безопасности страны. А ещё – это праздник доблести и силы духа всех российских мужчин. Во все времена именно они являются мощной основой семей и трудовых коллективов, надежным оплотом и гордостью общества и экономики страны. Их ответственный труд и преданная служба – залог уверенности в нашем общем перспективном будущем. Мужество и патриотизм наших парней вдохновляют молодое поколение, помогают укреплять наши традиции и сохранять в народной памяти героическую историю нашего государства.

Друзья, желаю каждому из вас здоровья, благополучия и счастья в каждом дне! Пусть в жизни присутствуют только радостные моменты, а рядом будут надёжные партнёры, верные друзья, любимые и любящие люди! С праздником!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв

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