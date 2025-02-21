Проверки в Оренбуржье выявили нарушения в магазинах «Светофор»

В Оренбуржье Роспотребнадзор провел внеплановые проверки ООО «Торгсервис 56», управляющего сетью магазинов «Светофор». Специалисты обследовали 40 торговых точек в регионе. Нарушения зафиксировали в каждом магазине.
Лабораторные испытания подтвердили фальсификацию
Для анализа отобрали 111 образцов товаров, включая продукты питания и детские изделия. Лаборатория выявила фальсификацию в семи пробах. Сливочное масло, сгущенное молоко, твердый и плавленый сыр не прошли проверку. Все товары с нарушениями изъяли из продажи.
Объем изъятой продукции впечатляет
С реализации сняли значительное количество товаров. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает: изъято 130 партий непродовольственных изделий (10 359 единиц) и 120 партий продовольствия (более 2 тонн). Это стало серьезным ударом по ассортименту сети.
«Мы убрали с прилавков 130 партий товаров и свыше 2 тонн продуктов», — уточнили в ведомстве.
Проблемы с обслуживанием на кассах
Проверяющих ждал еще один сюрприз. При контрольных закупках продавцы обвешивали и обсчитывали специалистов. Такие действия выявили системные нарушения в работе персонала.
Итоги проверок: штрафы и суды
По результатам составили 97 административных протоколов. Кроме того, 34 дела передали в суд. Нарушителям грозят штрафы и дополнительные санкции.