Проверки в Оренбуржье выявили нарушения в магазинах «Светофор»

В Оренбуржье Роспотребнадзор провел внеплановые проверки ООО «Торгсервис 56», управляющего сетью магазинов «Светофор». Специалисты обследовали 40 торговых точек в регионе. Нарушения зафиксировали в каждом магазине.

Лабораторные испытания подтвердили фальсификацию

Для анализа отобрали 111 образцов товаров, включая продукты питания и детские изделия. Лаборатория выявила фальсификацию в семи пробах. Сливочное масло, сгущенное молоко, твердый и плавленый сыр не прошли проверку. Все товары с нарушениями изъяли из продажи.

Объем изъятой продукции впечатляет

С реализации сняли значительное количество товаров. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает: изъято 130 партий непродовольственных изделий (10 359 единиц) и 120 партий продовольствия (более 2 тонн). Это стало серьезным ударом по ассортименту сети.

«Мы убрали с прилавков 130 партий товаров и свыше 2 тонн продуктов», — уточнили в ведомстве.

Проблемы с обслуживанием на кассах

Проверяющих ждал еще один сюрприз. При контрольных закупках продавцы обвешивали и обсчитывали специалистов. Такие действия выявили системные нарушения в работе персонала.

Итоги проверок: штрафы и суды

По результатам составили 97 административных протоколов. Кроме того, 34 дела передали в суд. Нарушителям грозят штрафы и дополнительные санкции.