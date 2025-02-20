Новый Цифровой Аппарат Улучшает Диагностику в Оренбурге

В 2024 году Оренбургская городская детская больница запустила современный цифровой рентген-аппарат Медикс-РС-Амико. За год врачи выполнили 11 820 исследований для юных пациентов.

Обследования Детей с Медикс-РС-Амико

Медики провели 4660 снимков грудной клетки. Также сделали 4488 исследований костей и мышц. Ещё 2672 обследования затронули череп и челюсти.

Преимущества Нового Оборудования

Медикс-РС-Амико повысил качество диагностики в больнице. Снимки стали чётче благодаря высокому разрешению. Лучевая нагрузка снизилась для детей и персонала.

Планы Модернизации в 2025 Году

В 2025 году Оренбуржье продолжит обновление медицины. Проект Модернизация первичного звена здравоохранения принесёт региону 30 модульных зданий. Среди них — 26 ФАПов, 2 амбулатории и 2 поликлиники.

Кроме того, отремонтируют 103 медучреждения. Закупят свыше 800 тысяч единиц оборудования. Из них 600 тысяч — для ФАПов. Также приобретут 96 автомобилей для медиков.

Итоги и Перспективы

Новое оборудование, такое как Медикс-РС-Амико, улучшает доступ к медицине. Модернизация сделает помощь эффективнее и ближе к жителям.