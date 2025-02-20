Заготовка семян для восстановления лесов: ключ к экологии Оренбуржья

Национальный проект «Экологическое благополучие» продолжает миссию «Экологии». Одно из его ключевых направлений — заготовка семян для восстановления лесов. Процесс запускается на первом этапе лесовосстановления. Активная фаза стартует в конце лета, когда семена созревают, и длится до середины осени.

Трудоемкий процесс: как собирают семена

Сбор семян требует усилий и разных подходов. Например, шишки сосны собирают вручную или механически. Затем их отправляют в шишкосушилку на базе ГБУ «Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области» . После раскрытия чешуек семена извлекают, сушат и хранят в стеклянных емкостях до посадки.

Семена вяза или клена собирать проще. Их просушивают и очищают от мусора. Каждая порода требует своего метода.

Проверка качества перед посевом

Перед высадкой семена тестируют. Образцы отправляют в отдел Самарской лесосеменной станции . Там определяют посевные качества и выдают сертификат с классом материала. Использовать непроверенные или нерайонированные семена запрещено.

Итоги и планы: от тонн семян до миллионов саженцев

С 2019 года в Оренбуржье заготовили свыше 9 тонн семян. Вырастили более 22 миллионов саженцев. Среди них — сосна обыкновенная, ель европейская, клен остролистный, рябина и береза. Кроме того, ясень, вяз, ива, осина и тополь пирамидальный.

В 2025 году планируют собрать 908,4 кг семян.

Ясень — 102,5 кг,

вяз — 230,5 кг,

лох — 362,9 кг.

Также клен — 98 кг,

рябина — 21,6 кг,

акация желтая — 52,9 кг и

сосна — 40 кг.

Их высадят в 11 питомниках, включая Оренбургское и Бузулукское лесничества.

Будущее лесов: саженцы для акций