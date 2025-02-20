Заготовка семян для восстановления лесов: ключ к экологии Оренбуржья

Национальный проект «Экологическое благополучие» продолжает миссию «Экологии». Одно из его ключевых направлений — заготовка семян для восстановления лесов. Процесс запускается на первом этапе лесовосстановления. Активная фаза стартует в конце лета, когда семена созревают, и длится до середины осени.
Трудоемкий процесс: как собирают семена
Сбор семян требует усилий и разных подходов. Например, шишки сосны собирают вручную или механически. Затем их отправляют в шишкосушилку на базе ГБУ «Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области». После раскрытия чешуек семена извлекают, сушат и хранят в стеклянных емкостях до посадки.
Семена вяза или клена собирать проще. Их просушивают и очищают от мусора. Каждая порода требует своего метода.
Проверка качества перед посевом
Перед высадкой семена тестируют. Образцы отправляют в отдел Самарской лесосеменной станции. Там определяют посевные качества и выдают сертификат с классом материала. Использовать непроверенные или нерайонированные семена запрещено.
Итоги и планы: от тонн семян до миллионов саженцев
С 2019 года в Оренбуржье заготовили свыше 9 тонн семян. Вырастили более 22 миллионов саженцев. Среди них — сосна обыкновенная, ель европейская, клен остролистный, рябина и береза. Кроме того, ясень, вяз, ива, осина и тополь пирамидальный.
В 2025 году планируют собрать 908,4 кг семян.
- Ясень — 102,5 кг,
- вяз — 230,5 кг,
- лох — 362,9 кг.
- Также клен — 98 кг,
- рябина — 21,6 кг,
- акация желтая — 52,9 кг и
- сосна — 40 кг.
Их высадят в 11 питомниках, включая Оренбургское и Бузулукское лесничества.
Будущее лесов: саженцы для акций
Через 1–2 года саженцы подрастут. Их используют для лесов региона. Часть пойдет на акции «Сад памяти» и «Сохраним лес». Это укрепит экологию области.