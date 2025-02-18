Работники Уральской Стали отмечены высокими государственными наградами

Девять работников комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») получили высокие государственные награды. Их передовикам в Зале торжеств правительства Оренбургской области вручил Губернатор региона Денис Паслер.
Указом Президента России № 892 от 17 октября 2024 года за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный металлург РФ» удостоены:
- Александр Зверев – коммерческий директор
- Юрий Солодилов – начальник участка центральной электротехнической лаборатории
- Юрий Матвеев – начальник участка управления по производству запасных частей
- Константин Бутенко – главный специалист по ремонту подъемных сооружений
- Олег Кузнецов – бригадир разливочных машин доменного цеха
Почетным званием «Заслуженный энергетик РФ» отмечены:
- Юрий Волков – главный специалист по энергоснабжению и эксплуатации энергооборудования
- Николай Гревцов – начальник цеха ТЭЦ
Почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ» удостоен Константин Дмитриев – водитель автотранспортного цеха.
12 декабря 2024 года в Московском Кремле Президент страны лично поздравил с получением почётного звания «Заслуженный металлург РФ» Ольгу Скуратову – мастера управления технического контроля.
Во многом благодаря таким профессионалам Уральская Сталь является одним из ведущих металлургических предприятий страны в поставках проката для мостов, зданий и сооружений ответственного назначения, штрипса для километров трубопроводов, стальных заготовок для производства железнодорожных рельс и колес.
Под занавес мероприятия за организацию помощи в ликвидации последствий паводка 2024 года губернатор вручил Памятный знак:
- Сергею Журавлёву – управляющему директору
- Анатолию Колестинскому – директору по социальным вопросам
- Евгению Ларькину – горновому доменного цеха
- Елене Лисициной – бункеровщику аглоцеха