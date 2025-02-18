Работники Уральской Стали отмечены высокими государственными наградами

Девять работников комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») получили высокие государственные награды. Их передовикам в Зале торжеств правительства Оренбургской области вручил Губернатор региона Денис Паслер.

Указом Президента России № 892 от 17 октября 2024 года за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный металлург РФ» удостоены:

Александр Зверев – коммерческий директор

– коммерческий директор Юрий Солодилов – начальник участка центральной электротехнической лаборатории

– начальник участка центральной электротехнической лаборатории Юрий Матвеев – начальник участка управления по производству запасных частей

– начальник участка управления по производству запасных частей Константин Бутенко – главный специалист по ремонту подъемных сооружений

– главный специалист по ремонту подъемных сооружений Олег Кузнецов – бригадир разливочных машин доменного цеха

Почетным званием «Заслуженный энергетик РФ» отмечены:

Юрий Волков – главный специалист по энергоснабжению и эксплуатации энергооборудования

– главный специалист по энергоснабжению и эксплуатации энергооборудования Николай Гревцов – начальник цеха ТЭЦ

Почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ» удостоен Константин Дмитриев – водитель автотранспортного цеха.

12 декабря 2024 года в Московском Кремле Президент страны лично поздравил с получением почётного звания «Заслуженный металлург РФ» Ольгу Скуратову – мастера управления технического контроля.

Во многом благодаря таким профессионалам Уральская Сталь является одним из ведущих металлургических предприятий страны в поставках проката для мостов, зданий и сооружений ответственного назначения, штрипса для километров трубопроводов, стальных заготовок для производства железнодорожных рельс и колес.

Под занавес мероприятия за организацию помощи в ликвидации последствий паводка 2024 года губернатор вручил Памятный знак: