Пострадавшие от паводка получили более 15 миллиардов рублей помощи

Подведение итогов социальной поддержки в Оренбуржье

Председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению Ольга Хромушина приняла участие в расширенном заседании коллегии, где подвели итоги работы системы социальной защиты населения Оренбуржья за 2024 год.

В обсуждении также участвовали министр социального развития области Елена Сладкова, представители исполнительной и законодательной власти, а также руководители общественных объединений и некоммерческих организаций.

Финансовая помощь пострадавшим от паводка

Прошлый год в регионе был посвящён ликвидации последствий паводка и оказанию поддержки пострадавшим. Федеральные и региональные выплаты получили почти 388 тысяч человек, на что было выделено более 15,2 млрд рублей.

Эта масштабная работа проводилась параллельно с реализацией государственных программ и региональных проектов. В 2024 году расходы на социальную защиту населения составили 37,6 млрд рублей, что на 82% превышает показатели предыдущего года.

Поддержка семей с детьми

Одним из приоритетных направлений стало оказание помощи семьям с детьми. В Год семьи на федеральном уровне был определён статус многодетной семьи. Теперь он устанавливается бессрочно для семей, где воспитывается трое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок обучается очно).

Кроме того, в 2024 году в два раза увеличены средства на улучшение жилищных условий многодетных семей – их сумма превысила 300 млн рублей. Значительно вырос и бюджет на обеспечение жильём детей-сирот – почти на 75%.

Развитие детского отдыха

Несмотря на последствия паводка, 790 организаций приняли детей на отдых и оздоровление в летний период. Также на 250 млн рублей увеличены расходы на модернизацию инфраструктуры детских лагерей, что позволило улучшить условия пребывания и безопасности.