В Оренбургской области утвержден порядок медицинской помощи ветеранам СВО

Медицинская помощь ветеранам

Приоритетное медицинское обслуживание для ветеранов

На заседании правительства Оренбургской области вице-губернатор Татьяна Савинова сообщила об утверждении порядка оказания медицинской помощи ветеранам и участникам СВО. Документ определяет регламент предоставления первичной медико-санитарной помощи ветеранам боевых действий и устанавливает порядок взаимодействия медицинских учреждений системы ОМС с государственным фондом «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» передает сведения о ветеранах в территориальный фонд ОМС, что позволяет организовать медицинскую помощь с учетом их статуса.

Как организована медицинская помощь?

Согласно утвержденному порядку:

  • В каждой медицинской организации назначается ответственный медработник для координации оказания помощи ветеранам.
  • Участники СВО получают внеочередной прием у врачей.
  • Определяется фиксированная дата и время для диспансеризации и наблюдения.
  • При необходимости организуется выезд медицинской бригады, оснащенной необходимым оборудованием.
  • Предусмотрены консультации с медицинскими психологами.

В течение месяца с момента прибытия ветерана в регион ему проводится диспансеризация, включающая два этапа обследования.

Если медработники выявляют потребность в социальных услугах, информация передается в органы социальной защиты.

Новые меры поддержки

Программа предусматривает расширенные возможности медицинской помощи:

  • Зубопротезирование за счет бюджета субъекта.
  • Санаторно-курортное лечение финансируется из федерального бюджета.
  • Медицинская реабилитация, включая амбулаторное и домашнее лечение.
  • Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

С января 2025 года Федеральный фонд ОМС ведет отдельный учет оказания медицинской помощи участникам СВО, что позволит контролировать и улучшать предоставляемые услуги.

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