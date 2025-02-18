В Оренбургской области утвержден порядок медицинской помощи ветеранам СВО

Приоритетное медицинское обслуживание для ветеранов
На заседании правительства Оренбургской области вице-губернатор Татьяна Савинова сообщила об утверждении порядка оказания медицинской помощи ветеранам и участникам СВО. Документ определяет регламент предоставления первичной медико-санитарной помощи ветеранам боевых действий и устанавливает порядок взаимодействия медицинских учреждений системы ОМС с государственным фондом «Защитники Отечества».
Фонд «Защитники Отечества» передает сведения о ветеранах в территориальный фонд ОМС, что позволяет организовать медицинскую помощь с учетом их статуса.
Как организована медицинская помощь?
Согласно утвержденному порядку:
- В каждой медицинской организации назначается ответственный медработник для координации оказания помощи ветеранам.
- Участники СВО получают внеочередной прием у врачей.
- Определяется фиксированная дата и время для диспансеризации и наблюдения.
- При необходимости организуется выезд медицинской бригады, оснащенной необходимым оборудованием.
- Предусмотрены консультации с медицинскими психологами.
В течение месяца с момента прибытия ветерана в регион ему проводится диспансеризация, включающая два этапа обследования.
Если медработники выявляют потребность в социальных услугах, информация передается в органы социальной защиты.
Новые меры поддержки
Программа предусматривает расширенные возможности медицинской помощи:
- Зубопротезирование за счет бюджета субъекта.
- Санаторно-курортное лечение финансируется из федерального бюджета.
- Медицинская реабилитация, включая амбулаторное и домашнее лечение.
- Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
С января 2025 года Федеральный фонд ОМС ведет отдельный учет оказания медицинской помощи участникам СВО, что позволит контролировать и улучшать предоставляемые услуги.