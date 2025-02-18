В Оренбургской области утвержден порядок медицинской помощи ветеранам СВО

Приоритетное медицинское обслуживание для ветеранов

На заседании правительства Оренбургской области вице-губернатор Татьяна Савинова сообщила об утверждении порядка оказания медицинской помощи ветеранам и участникам СВО. Документ определяет регламент предоставления первичной медико-санитарной помощи ветеранам боевых действий и устанавливает порядок взаимодействия медицинских учреждений системы ОМС с государственным фондом «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» передает сведения о ветеранах в территориальный фонд ОМС, что позволяет организовать медицинскую помощь с учетом их статуса.

Как организована медицинская помощь?

Согласно утвержденному порядку:

В каждой медицинской организации назначается ответственный медработник для координации оказания помощи ветеранам.

для координации оказания помощи ветеранам. Участники СВО получают внеочередной прием у врачей.

у врачей. Определяется фиксированная дата и время для диспансеризации и наблюдения.

для диспансеризации и наблюдения. При необходимости организуется выезд медицинской бригады , оснащенной необходимым оборудованием.

, оснащенной необходимым оборудованием. Предусмотрены консультации с медицинскими психологами.

В течение месяца с момента прибытия ветерана в регион ему проводится диспансеризация, включающая два этапа обследования.

Если медработники выявляют потребность в социальных услугах, информация передается в органы социальной защиты.

Новые меры поддержки

Программа предусматривает расширенные возможности медицинской помощи:

Зубопротезирование за счет бюджета субъекта.

за счет бюджета субъекта. Санаторно-курортное лечение финансируется из федерального бюджета.

финансируется из федерального бюджета. Медицинская реабилитация , включая амбулаторное и домашнее лечение.

, включая амбулаторное и домашнее лечение. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

С января 2025 года Федеральный фонд ОМС ведет отдельный учет оказания медицинской помощи участникам СВО, что позволит контролировать и улучшать предоставляемые услуги.