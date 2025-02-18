Осторожно, мошенники: в Оренбурге подделывают квитанции за газ

Ложные квитанции в почтовых ящиках

Жители Оренбурга обнаружили в почтовых ящиках квитанции с QR-кодами для оплаты услуг диагностики газового оборудования. Документ визуально напоминает счет за газ, что может ввести в заблуждение. Однако указанные в нем организации чаще всего не имеют лицензии на проведение таких работ.

Как оплачивается техническое обслуживание газа

Оплата технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования производится только после выполнения работ. В этом случае сумма указывается отдельной строкой в квитанции за газ. Работы проводит компания «Газпром газораспределение Оренбург» в соответствии с утвержденным графиком. Ознакомиться с ним можно на сайте www.oblgaz56.ru.

Как проверить газовиков и избежать мошенников

Если у вас возникли сомнения в личности специалиста, выполните несколько простых действий:

Позвоните в газовую службу и уточните, запланирована ли проверка в вашем доме.

и уточните, запланирована ли проверка в вашем доме. Проверьте удостоверение — контролеры компании «Газпром межрегионгаз Оренбург» при проверке счетчиков предъявляют документ «Контролер газового хозяйства».

— контролеры компании при проверке счетчиков предъявляют документ «Контролер газового хозяйства». Помните, что контролеры не берут оплату наличными, не требуют перевода денег и не предлагают установку дополнительного оборудования.

контролеры не берут оплату наличными, не требуют перевода денег и не предлагают установку дополнительного оборудования. Остерегайтесь звонков от якобы газовиков, которые предлагают смену номера лицевого счета или просят предоставить личные данные.

Будьте внимательны и не дайте себя обмануть!